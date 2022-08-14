مرض اعتلال الشبكية السكري.. أسبابه و أعراضه و مضاعفاته

اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الناجمة عن الإصابة بداء السكري التي تصيب العينين. ويحدث بسبب تلف الأوعية الدموية في النسيج الحساس للضوء الواقع في الجزء الخلفي من العين (الشبكية).

في البداية، قد لا يسبب اعتلال الشبكية السكري أي أعراض، أو ربما تنجم عنه فقط مشكلات طفيفة في الإبصار. ولكن قد يصل الأمر في النهاية إلى الإصابة بالعمى.

توضح الدكتورة سماح شري، أخصائية طب وجراحة العيون، مفهوم اعتلال الشبكية السكري وأبرز مضاعفاته، وذلك عبر حلقات برنامج “الغد دكتورز”.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.