مرض السكري..الأنواع والأعراض والأسباب

يحدث مرض السكري عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون يضبط مستوى السكر في الدم، وفقا لما جاء في موقع منظمة الصحة العالمية.

ويشمل مرض السكري يُعد فرط الغلوكوز في الدم، الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى السكر في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية.

أنواع مرض السكري:

سكري (النوع الأول):

يُطلق عليه عدة مسميات كالسكري المعتمد على الأنسولين او سكري اليافعين.

ومرض السكري أحد أمراض المناعة الذاتيّة، ويحدث عندما يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام تهاجمه، ويشكل هذا النوع 5-10% بين أنواع السكري.

كما يحصل سكري النوع الأول عندما لا يستطبع الجسم انتاج الأنسولين في الجسم بصورة كافية وعادة ما تظهر أمراض هذا النوع قبل سن 30.

أسباب الإصابة بسكري النوع الأول :

1- وجود تاريخ عاىلي لدى الأبوين أو الأخوة.

2-الجينات: دور أيضاً فهناك جينات مرتبطة بهذا النوع، ووجودها يزيد فرصة الإصابة بسكري اليافعين.

3-العمر: فالعمر يلعب دوراً فأغلب الحالات تظهر في عمر 4-1- سنوات أو 10-14 سنة، ومع ذلك قد يصيب أي فئة عمرية أخرى

أعراض سكري النوع الأول:

للنوع الأول العديد من الأعراض سريعة الظهور على المصاب، مع أن تدمير الخلايا قد يبدأ قبل ظهور الأعراض بسنوات.

وتظهر عادة معظم أعراض سكري لنوع الأول قبل سن الثلاثين.

أبرز أعراض سكري النوع الأول:

1-العطش الشديد.

2- وكثرة التبول.

3- فقدان الوزن.

4-ضبابية وتشويش في البصر.

5- شعور دائم بالجوع

6-شعور بالتعب

سكري النوع الثاني

يُعد سكري النوع الثاني أكثر الأنواع شيوعاً بين مرضى السكري، بنسبة 90-95% بين إجمالي المصابين.

يُطلق على سكري النوع الثاني إسم ( السكري المقاوم للأنسولين).

يحدث السكري ( المقاوم للأنسولين) لعدم استجابة الجسم للأنسولين، مما يرفع نسبة السكر في الدم لعدم قدرته على وصول خلايا الجسم.

رغم أنه لا يوجد سبب واضح لمقاومة الجسم لخلايا الأنسولين أو قلة إنتاج البنكرياس له.

أسباب تزيد خطر الإصابة بسكري النوع الثاني

1-التقدم في العمر.

2- والسمنة المفرطة.

3- العوامل الوراثية والتاريخ المرضي للعائلة.

4-للخمول

5-الإنتماءات العرقية

6- الإصابة بمقدمات السكري

7- الإصابة بتكيّس المبايض.

أعراض سكري النوع الثاني:

1-تكرر الإلتهابات

2-كثرة القروح في مختلف الجسم وبطؤ شفاؤها

3- سهولة الإستثارة

أعراض مشتركة بين سكري النوع الأول والثاني:

يشترك النوع الثاني والأول من السكري في الكثير من الأعراض وأهمها:

1-كالعطش الشديد.

2–التعب والإرهاق الشديدين.

3-شعور متواصل بالجوع.

4-الضبابية وغشاوة في البصر.

سكري الحمل:

يحدث سكري الحمل عندما يحصل ارتفاع واضطراب في مستوى الغلوكوز (السكر) في الدم خلال الحمل.

ويكون سكري الحمل تشخيصه للمرة الأولى خلال فترة الحمل، ونسبة انتشاره بين النساء الحوامل تصل إلى 8-20%.

وعدم التنبه لسكري الحمل بمرحلة مبكرة والسيطرة عليه يكون له تأثيرات كثيرة على الأم والجنين معاً.

أعراض سكري الحمل

من النادر أن يكون هناك أعراض تشير لوجود سكري الحمل وعادة ما يتم اكتشافه عند عمل فحص للكشف

عنه.

إلا أنه قد يكون بعض الأعراض أحياناً ومن أبرزها:

1-العطش الشديد.

2- وجفاف الفم.

3- وكثرة التبول.

4- وشعور عام بالتعب والإرهاق باستمرار.

,ومن بعض هذه الأعراض قد يكون من الطبيعي وجودها أثناء فترة الحمل، لكن من المهم تعديل النظام الغذائي

عند الشعور بها.

نصائح وإرشادات للمصابات بسكري الحمل:

1-الإبتعاد عن تناول السكريات .

2-الإتجاه لخبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض.

3- والإلتزام بالأنشطة البدنية التي تُناسب الحوامل.

4-قياس نسبة السكر باستمرار، ففي حال بقيت النسبة طبيعية فلن يكون هناك داعٍ لأخذ جرعات من الأنسولين لضبطه.لكن في حال استمرار ارتفاع نسبة السكر رغم الإلتزام بالإرشادات فمن الضروري السيطرة على نسبة السكر عن طريق حقن الأنسولين.

أسباب سكري الحمل

هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل منها:

1- إصابة الحامل به في حمل سابق .

2- وجود تاريخ عائلي لدى الأم أو الأخوات.

3-أن يكون معامل كتلة جسم المرأة أكثر من ثلاثين

4- أن تكون الأم قد أنجبت سابقاً طفلاً بوزن 4.5فما فوق.

مخاطر وتأثيرات سكري الحمل

هناك بعض التأثيرات لسكري الحمل على الأم والجنين أثناء الحمل وبعده أهمها:

1- زيادة نمو ووزن الجنين أكثر من الطبيعي مما يؤدي لتعسر في الولادة.

2-ويرجّح سكر الحمل احتمال الولادة القيصرية للمصابة.

3- يسبب سكري الحمل إرتفاع ضغط الدم الذي يؤدي لمضاعفات في حال لم تتم السيطرة عليه.

4-زيادة احتمال إصابة الأم بالنوع الثاني من السكري فيما بعد.

6- احتمالية إصابة الطفل بارتفاع السكر بالدم بعد الولادة.

7- احتمالية موت الجنين لكنها تعد حالة نادرة الحدوث.

نصائح للوقاية من سكري الحمل:

1-الحفاظ على مستوى السكر لدى الحامل واتباع حمية غذائية مناسبة للحامل.

2- المحافظة على الوزن وممارسة رياضة تتلاءم مع الحمل، كما تُنصح المرأة المصابة بسكر الحمل بالولادة قبل الأسبوع ال 41.

وقد تتم الولادة بشكل طبيعي أو قيصري أوتحريضي خاصة إذا لم يكن مستوى الأنسولين تحت السيطرة لدى المصابة.

3- من الضروري أن تُحافظ السيدة التي تُخطط للحمل على وزنها من الزيادة للتقليل من خطر الإصابة بسكر الحمل