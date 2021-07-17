مرض الكبد الدهني.. أعراض وعلاج

ليما علي عبد

عمان- يعد مرض الكبد الدهني Fatty liver disease حالة شائعة جدا، إذ تقدر نسبة مصابيه بـ25 % من الأشخاص، ما يجعله أكثر شيوعا من مرضي السكري والتهاب المفاصل معا، غير أن كثيرا من مصابيه لا يعلمون بإصابتهم به ولا حتى بما هو. وعادة ما يكون هذا المرض طفيفا لدى المصاب، غير أن الحالة قد تتفاقم لاحقا وتؤدي إلى مضاعفات خطرة، وهذا حسب ما ذكر موقع “WebMD” الذي أوضح أن هذا المرض قابل للشفاء والتخلص مما أحدثه من أضرار من خلال اتباع نظام حياتي صحي خاص.

ما مرض الكبد الدهني؟

يحدث مرض الكبد الدهني عند تراكم الدهون في الكبد، وينقسم هذا المرض إلى النوعين الآتيين: