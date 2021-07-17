مرض الكبد الدهني.. أعراض وعلاج

ليما علي عبد
عمان- يعد مرض الكبد الدهني Fatty liver disease حالة شائعة جدا، إذ تقدر نسبة مصابيه بـ25 % من الأشخاص، ما يجعله أكثر شيوعا من مرضي السكري والتهاب المفاصل معا، غير أن كثيرا من مصابيه لا يعلمون بإصابتهم به ولا حتى بما هو. وعادة ما يكون هذا المرض طفيفا لدى المصاب، غير أن الحالة قد تتفاقم لاحقا وتؤدي إلى مضاعفات خطرة، وهذا حسب ما ذكر موقع “WebMD” الذي أوضح أن هذا المرض قابل للشفاء والتخلص مما أحدثه من أضرار من خلال اتباع نظام حياتي صحي خاص.
ما مرض الكبد الدهني؟
يحدث مرض الكبد الدهني عند تراكم الدهون في الكبد، وينقسم هذا المرض إلى النوعين الآتيين:
- مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
- مرض الكبد الدهني الكحولي.
وقد يؤدي هذا المرض بنوعيه إلى إحداث تغيرات تسبب إيقاف الكبد عن أداء عمله، ونظرا لكون الكبد يعمل على تصفية الدم من السموم، فتوقفه عن العمل يفضي إلى مضاعفات شديدة.
ويعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي أكثر النوعين شيوعا، كما أنه غالبا ما يعد غير مؤذ، لكنه قد يتطور في بعض الحالات إلى أن يؤدي إلى انتفاخ الكبد وإصابته بالتليف، فضلا عن زيادة احتمال الإصابة بسرطان الكبد وأمراض القلب. ويتوقع الخبراء بأن يصبح هذا المرض السبب الأهم لعمليات زراعة الكبد.
ما أعراض مرض الكبد الدهني؟
في معظم الحالات، لا يتصاحب مرض الكبد الدهني مع أي أعراض، وذلك يجعل العديد من المصابين لا يدركون إصابتهم به. لكن عند وجود أعراض، فهي تتضمن الألم في الجانب الأيمن من البطن أو في منتصفه، إضافة إلى الشعور بالإرهاق الشديد. كما أنه في بعض الأحيان قد يسبب، هو أو مضاعفاته، فقدان الشهية وخسارة الوزن.
كيف يعالج مرض الكبد الدهني؟
رغم عدم وجود علاج دوائي لمرض الكبد الدهني، فتوجد كثير من الأساليب المتعلقة بنمط الحياة تعمل على السيطرة عليه وحتى الشفاء منه، وأهمها تجنب السلوكيات التي سببت المرض. وفي ما يلي بعض تلك الأساليب التي تستخدم في علاج هذا المرض:
- التخلص من الوزن الزائد: تعد السمنة أهم الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذا المرض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن فقدان الوزن يجب ألا يتم بسرعة كبيرة، فذلك يؤدي إلى زيادة هذا المرض سوءا.
- ممارسة الرياضة: تعد ممارسة 150 دقيقة أسبوعيا من الرياضة معتدلة الشدة، منها المشي السريع (وليس الجري) والسباحة، كافية للتخلص من بعض دهون الكبد.
- التوقف عن استخدام الأدوية التي تسبب هذا المرض: في حالة استخدام أدوية تسبب مرض الكبد الدهني لعلاج مرض آخر، تجب استشارة الطبيب لوصف أدوية بديلة لا تسببه.