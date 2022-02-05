مرض عصبي خطير ينتج عند تناول اللحوم

وجدت دراسة جديدة صلة بين استهلاك اللحوم وظهور أعراض مرض عصبي خطير يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.

هذه دراسة صغيرة نسبيا، حيث تعاون باحثون من واشنطن وكونيكتيكت ووجدوا تغييرات في تكوين البكتيريا المعوية (الميكروبيوم) المعروفة بتأثيرها على جهاز المناعة، وبين التصلب المتعدد، والذي يعد من أمراض المناعة الذاتية.

ومرض المناعة الذاتية هو حالة يهاجم فيها الجسم نفسه بالفعل، عندما يتعرف الجهاز المناعي عن طريق الخطأ على عامل ما في الجسم كعامل غريب أو معاد ويتصرف ضده.

في حالة التصلب المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الجهاز العصبي والدماغ والعمود الفقري، يتسبب الضرر في توقف الأعصاب عن العمل أو حدوث خلل وظيفي. وكالات