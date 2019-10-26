مرعي واللبدي ينتظران قرار محكمة استئناف الاحتلال الأسبوع الحالي

غادة الشيخ

عمّان- يترقب أهالي كل من الأسيرين الأردنيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بفارغ القلق قرارات محكمة الاستئناف لكل منهما، وهي بمثابة الفصل لتثبيت توقيفهما إداريا في معتقلات الاحتلال أو الإفراج عنهما وعودتهما إلى الأردن.

ويمثل الأسير مرعي والمصاب بمرض السرطان أمام محكمة الاستئناف يوم غد الأحد، فيما تمثل اللبدي والتي تجاوز اضرابها عن الطعام الشهر أمام المحكمة يوم بعد غد الاثنين للبت في قرارهما اما التثبيت أو الافراج.

وقالت منى اللبدي شقيقة الأسيرة هبة؛ إنها وعائلتها يعيشون حالة من القلق والترقب لقرار محكمة الاستئناف مبينة أن “السيل وصل الزبى” في انتظار انقاذ حياة شقيقتها التي دخلت في وضع صحي صعب جدا نتيجة إضرابها عن الطعام والذي أدى إلى نقلها الى المستشفى يوم الخميس الماضي.

وكان الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة قد صرح لوسائل الاعلام وعبر حسابه على تويتر يوم الخميس الماضي: “تابعت سفارتنا في تل أبيب اليوم باهتمام التطورات الصحية المتعلقة بالمواطنة هبة اللبدي، والتي تم نقلها اليوم للمستشفى وتقديم العلاج اللازم لها ثم عادت إلى مركز احتجازها. وأن السفارة طالبت السلطات الإسرائيلية بتوفير الرعاية الطبية الخاصة لهبة، كما بين أن وضعها الصحي الان مستقر”.

[email protected]