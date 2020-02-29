مرقص وحدرج بطلا “تنشيطية” نادي التنس

عمان -الغد – فاز الثنائي سمير مرقص وفادي حدرج، بالمركز الأول لبطولة التنس التنشيطية الأولى لعام 2020، التي أقامها نادي التنس الأردني على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب، تخليدا لذكرى الراحل العين جواد الحديد الرئيس الفخري السابق للنادي.

وأقيمت البطولة برعاية سامر الحديد، وبدعم من “اكوادوفا”، حيث فاز مرقص وحدرج باللقب، بعد فوزهما على الثنائي سعدون حسن ومحمد فضة بنتيجة 7-2، وبحضور رئيس النادي م.أحمد القدومي، ومدير النشاط الرياضي م.خليل فضة، وأعضاء مجلس ادارة النادي.

وكان قد بلغ دور الثمانية من البطولة كل من اللاعبين: محمد فضة، سعدون حسن، فادي حدرج، عماد الجدع، عمار المومني، محمد الحديدي وهشام غزاوي، في حين تأهل لدور الـ16 اضافة إلى اللاعبين السابقين، كل من: أحمد عكاشة، معن أبو شيخة، أمجد ربابعة، فهمي عقاب، رباح جابر، يزن خطاب، جبر نصار وأحمد الحمصي، وشارك في البطولة 40 لاعبا ولاعبة.