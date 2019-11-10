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مركبات هيونداي ذاتية القيادة على طرقات” إرفاين بكاليفورنيا”

منذ 17 دقيقة
إحدى مركبات هيونداي ذاتية القيادة - (من المصدر)

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عمان – كشفت هيونداي النقاب عن خدمة “بوت رايد” لمشاركة المركبات. وقالت الشركة إن الخدمة الجديدة التي قدمتها بالتعاون مع شريكيها “بوني.اي” و”فيا”، تقوم على مشاركة المركبات ذاتية القيادة عند الطلب، وأنها سوف تصبح متاحة على الطرقات العامة في إطار تجريبي ابتداء من 4 نوفمبر. وتشتمل الخدمة على أسطول من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز كونا الكهربائية ذاتية القيادة، وستقدم مجانا إلى جزء من المجتمع المحلي في مدينة إرفاين الواقعة بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وأوضح كريستوفر تشانغ رئيس قسم التطوير والاستراتيجية والتقنية للأعمال التجارية لدى هيونداي موتور، أن الخدمة التجريبية “بوت رايد” متاحة لعدة مئات من سكان إرفاين، بينهم طلبة جامعات، بهدف دراسة سلوك المستهلكين في منظومة نقل بالمشاركة قائمة على المركبات ذاتية القيادة، وقال: “سنتعرف من خلال هذه الخدمة التجريبية على المنظومات التي تضمّ التنقل بهذه المركبات ذاتية القيادة إثراء لتجربة العملاء، فخدمة “بوت رايد” مثال آخر على الجهود المستمرة التي تبذلها هيونداي لمراكمة الخبرات المتعلقة بتقنيات التنقل، فضلا عن التزام الشركة بإتاحة المزيد من خدمات التنقل سهلة الاستخدام للعملاء”.
وتعاونت هيونداي مع “بوني.اي” لبناء نظام القيادة الذاتية ومع “فيا” لابتكار التقنية والتطبيق الذكي “بوت رايد” لخدمة مشاركة المركبات عند الطلب، المتاح لنظامي الهواتف الذكية “آي أوه إس” و”أندرويد”، والذي يتيح للركاب طلب مركبة كونا الكهربائية ذاتية القيادة مباشرة من هواتفهم الذكية. وتمكن خوارزميات “فيا” المتقدمة الركاب من مشاركة المركبة نفسها، المجهزة بتقنيات “بوني.اي” للقيادة الذاتية. ويوجه التطبيق الركاب إلى المحطات القريبة من أجل ركوب المركبة، ما يتيح التنقل المشترك بسرعة وفعالية من دون تحويلات طويلة أو خطوط نقل وجداول ثابتة غير مريحة.

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