أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

مركبة تدهس رقيب سير في الزرقاء قبل ضبطها بالمفرق وبداخلها مطلوبان

منذ 4 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أنه واثناء قيام أحد رقباء السير بالواجب الرسمي اليوم في مدينة الزرقاء ورده بلاغ حول مركبة لا تحمل لوحة ارقام رفض سائقها الامتثال لاحدى الدوريات وتسير باتجاهه حيث حاول إيقاف تلك المركبة فور مشاهدتها ، إلا أن سائقها كان يسير بسرعة ورفض الامتثال وقام بصدم الدراجة واصابة رقيب السير، حيث اسعف للمستشفى وهو قيد العلاج.
وأضاف الناطق الإعلامي بأنه على الفور جرى التعميم على مواصفات المركبة ومن بداخلها لتتمكن احدى الدوريات ضمن اختصاص محافظة المفرق من رصدها ومتابعتها بعد ان رفض الامتثال مرة اخرى ، وجرت متابعته لحين التمكن من اجباره على التوقف وضبط المركبة وشخصين بداخلها تبين انهما مطلوبان بحق الاول ٧ طلبات وبحق الاخر ٣ طلبات بقضايا مخدرات ، وبوشرت التحقيقات.

مقالات ذات صلة

الملك: القوات المسلحة الأردنية والإماراتية مع بعض كتفا لكتف – صور وفيديو

منذ 37 دقيقة

جرش: انفجار محول كهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة واحدة

العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخها

منذ ساعة واحدة

إصابتان بإطلاق أعيرة نارية في إربد

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock