“مركزية الأسنان” تتوافق على تعديلات قانون النقابة قبل عرضها على هيئتها العامة

محمد الكيالي

عمان- أقرت الهيئة المركزية لنقابة اطباء الأسنان، في اجتماعها الذي عقد في مجمع النقابات المهنية، أمس الجمعة، جملة من التعديلات على قانون وأنظمة النقابة، تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الذي سيعقد الجمعة المقبلة التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها.

وقال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أنه تم التوافق على تعديل 29 مادة في قانون النقابة رقم 17 لسنة 1972 وتعديلاته، كما تم التوافق على تعديل 7 مواد في النظام الداخلي للنقابة رقم 50 لسنة 2017، ومواد أخرى خاصة بنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 101 لسنة 1976.

وأكد القدومي، أنه من ضمن التعديلات المقترحة والتي تم التوافق عليها، المادة 21 من قانون النقابة، حيث كانت تشير في بعض نصوصها إلى أنه يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم 60 عاما إن تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة، أو إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا، حيث تم التوافق على تمديد العمر إلى 65 عاما.

وأشار إلى أنه من بين المواد التي تم التوافق عليها، المادة رقم 86 من قانون النقابة والخاصة بنظان التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للنقابة، حيث تم إضافة بندين جديدين فيها، خاصين بالعمل على إنشاء المركز التعليمي لأطباء الأسنان لغايات الإقامة والاختصاص، ونظام جمعيات تخصصات طب الأسنان.

ولفت نقيب أطباء الأسنان، إلى أنه في ما يخص صندوق التقاعد، تم التوافق على إعادة الشرائح التقاعدية، بحيث تكون أول سنتين اثنتين بشكل اختياري لطبيب الأسنان الجديد، من أجل التخفيف عن كاهله خاصة وأن الخريج يواجه مشكلة فرص العمل بعد تخرجه وعليه استحقاقات مالية كثيرة.

وبين أنه طبيب الأسنان، تم منحه مهلة 5 سنوات ليقرر شراء السنتين الأولتين أو عدم شرائهما، حيث أكد القدومي، أن طبيب الأسنان كان ملزما بالاشتراك في صندوق التقاعد منذ تخرجه الأمر الذي شكل عبئا ماليا عليه وسط شح في فرص العمل.

وبين أنه تم تعديل على نظام جمعيات الاختصاص، بحيث أصبح الاشتراك فيها، إلزاميا وليس اختياريا، الأمر الذي سيعزز من عملها والارتقاء بالمفهوم الأكاديمي والتعليمي للمهنة ورفع مستواها.

وحول التأمين الصحي، أكد القدومي أنه تم استبدال العجز بمبلغ 8 آلاف دينار والوفاة بمبلغ 5 آلاف دينار، وذلك في المادتين (13 و14)، مشيرا إلى أن أطباء الأسنان هم الأولى بالتفكير فيهم وفي عائلاتهم، وأن الطبيب الذي يعاني من العجز التام هو أولى برعاية النقابة من عائلة الطبيب المتوفي.

وشدد على أنه تم التوافق على إنشاء صندوق تعاوني لأطباء الأسنان، يكون معنيا في شؤون إدارة التأمينات الصحية السنية لأطباء الأسنان والتعامل مع شركات التأمين.

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