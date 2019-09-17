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“مركزية المعلمين” تؤكد ضرورة فتح قنوات الحوار بين النقابة والحكومة

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- عقد مجموعة من أعضاء الهيئة المركزية للمعلمين للدورة الرابعة على مستوى المملكة اجتماعا عاجلا لبحث الأزمة القائمة بين الحكومة ونقابة المعلمين والتي تطالب بعلاوة 50%، بعد صعوبة إيجاد حل ينصف المعلمين، وأكد المجتمعون على ضرورة فتح قنوات الحوار من الطرفين.

وأضافت الهيئة المركزية للمعلمين على أن تأخذ الحكومة الأمر بكل جدية لنزع فتيل الأزمة، وكذلك الأمر على مجلس النقابة أن يكون على قدر عال من المسؤولية والحكمة بما يخدم المعلم، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة دون المساس بكرامة المعلم وعلاوته، وإلا سيكون لها موقف في القريب العاجل.

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