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مركز إدارة الأزمات يطلق تحذيرات بشأن المنخفض

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- نشر المركز الوطني لإدارة الأزمات، خارطة مخاطر الحالة الجوية اليوم الخميس، وحذر من خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، إضافة إلى خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفظة وأماكن تجمع المياه.

كما حذر المركز من خطر حدوث البرق وتساقط المطر، وخطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ودعا السائقين للحذر من من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

يشار إلى أن المملكة تتعرض منذ أمس الأربعاء، لمنخفض جوي مصاحب لرياح قوية وأمطار غزيرة، ويتوقع أن يستمر حتى السبت.

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