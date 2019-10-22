مركز إصلاح وتأهيل سواقة بطلا لخماسي كرة القدم

عمان – الغد – اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات بطولة مراكز الإصلاح والتأهيل الاولى لخماسي كرة القدم لعام ٢٠١٩، والتي تأتي تنفيذاً للنهج الإصلاحي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في تقويم سلوك النزلاء، بحضور مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة وعدد من كبار الضباط و ذوي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المشاركين في البطولة.

ويأتي تنفيذ تلك الخطط والبرامج انسجاماً وإستراتيجية مديرية الأمن العام الإصلاحية الرامية إلى إعادة تأهيل النزيل بأساليب علمية حديثة وخدمة متنوعة شاملة تهدف إلى إعادة دمج النزيل في المجتمع لكي يكون انساناً فاعلاً منتجاً بعد إنهاء مدة محكوميته.



واقيمت فعاليات البطولة على الملعب الكروي الجديد في مركز اصلاح وتأهيل سواقة بعد إعادة تأهيله بالمواصفات العالمية واللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين ، وبالتعاون فيما بين الشركاء الاستراتيجيين وإدارة مراكز الاصلاح والتاهيل.

ويشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة مراكز الإصلاح والتأهيل الكروية والتي انطلقت بنسختها الأولى بين كافة مراكز الاصلاح والتأهيل قد جمعت فريقي نزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة ونزلاء مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء، و انتهت بفوز اصلاح سواقة في أجواء غلبت عليها الروح الرياضية و جمعت اللاعبين بذويهم كمشجعين ومؤازرين لهم في مجريات اللقاء النهائي .

وكانت البطولة قد اقيمت لأول مرة بمشاركة كافة مراكز الإصلاح والتأهيل الخمسة عشر فريقاً خلافاً للبطولات السابقة التي كانت تنحصر بين نزلاء كل مركز اصلاح على حدا ، واتى تنفذيها ترجمة للبرامج الرياضية للنزلاء التي تأتي كجزء من الخطة الإصلاحية لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل .