مركز اتصال خدمات “الضمان” مستمر في العمل

عمان- الغد- أصدر المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بياناً صحفياً اليوم أشار فيه بأن مركز اتصال خدمات الضمان الذي تم إطلاقه الأربعاء الماضي سيستمر في عمله لاستقبال طلبات معاملات التقاعد وتعويضات الدفعة الواحدة وطلبات رفع الحجز عن الحسابات البنكية للمنشآت المدينة للضمان.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن مركز الاتصال سيستمر في استقبال اتصالات المؤمن عليهم والمنشآت اليوم السبت حتى الساعة السادسة مساء، واعتباراً من يوم غد الأحد ما بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً على الرقم 065502615 والرقم 065502626 .

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم المستكملين لشروط استحقاق راتب تقاعد الضمان وكذلك المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ويرغبون بتقديم طلباتهم للحصول على هذه المنافع إلى الاتصال على الأرقام المذكورة حيث خصصت المؤسسة عدداً من موظفيها المؤهلين للرد واستكمال البيانات الضرورية من المؤمن عليهم لغايات قبول طلباتهم.

وأضاف بأن بقية الخدمات والمنافع التأمينية متاحة من خلال البوابة الالكترونية للمؤسسة وتشمل خدمات تقديم طلبات الحصول على بدل التعطل عن العمل وطلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة، وصرف الرصيد الادخاري من صندوق التعطل لغايات التعليم والعلاج، وخدمات الاشتراك الاختياري كاملة، إضافة إلى كشف الاشتراكات التفصيلي للمؤمن عليهم.