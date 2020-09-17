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مركز الأزمات يطوّر آلية تحدد أماكن إصابات كورونا للموظف في محيط سكنه

منذ ساعتين

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عمان -الغد – طوّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات آلية عمل لتنظيم تواجد الموظفين في المؤسسات العامة، من خلال تحديد الأماكن التي تظهر فيها إصابات في المحيط السكني للموظف، حسب تصريح صحفي للمركز اليوم الخميس.
ووفق المركز، جرى تطوير هذه الآلية لمنع انتشار العدوى بين الموظفين، بحيث يستند على إحداثيات جغرافية دقيقة تحدد أماكن المنازل التي يتم عزلها بسبب الإصابات بفيروس كورونا، وإبلاغ الموظف بعدم الذهاب إلى مكان عمله وضرورة الحذر وعدم التنقل في المنطقة.
ويقدم نظام العمل، وفق المركز، توصيات بأسماء الموظفين الذين تتواجد في محيط سكنهم إصابات ضمن مسافة محددة، وإرسال التنبيهات لهم من قبل إداراتهم بالتقيد بإجراءات السلامة.

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