آخر الأخبارالغد الاردني

مركز الابتكار والريادة في “الأردنية” يبحث سبل التعاون مع مؤسسات فنلندية

منذ ساعة واحدة
الجامعة الاردنية -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- بحث وفد من فنلند اأمس في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية سبل التعاون في مجالات الريادة والابتكار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتربية.

وضم الوفد ممثلين عن “Nitomani School” وهي مؤسسة تعليمية تعنى بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة وعبر منصة متخصصة في مجالات البرمجة وعلم تكنولوجيا المعلومات .

رئيس شعبة العلاقات والتعاون في المركز الدكتورة لينا الحياري عبرت عن أهمية الزيارة، مثمنة الدور الذي تقوم به دولة فنلندا في بناء التعاون المشترك مع الجامعة الأردنية سعيا منها لتشارك الخبرات ونقل المعارف.

وقدمت الحياري للوفد شرحاً مفصلاً عن عمل مركز الابتكار والريادة والخدمات التي يقدمها، وأهم الفعاليات والمشاريع والمسابقات والبرامج التي تم تنفيذها بالشراكة مع وكالات ومؤسسات دولية، والأثر الفاعل لهذا التعاون في دعم مجتمع الجامعة.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد ورش تدريبية في مجال أساليب تدريس البرمجة وبالتعاون مع كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وبحضور نخبة من الطلبة والمهتمين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، حيث شمل البرنامج على مدار يومين، أساليب حديثة ومتطورة في تدريس مبادئ البرمجة باستخدام تقنيات التعلم المدمج .

يشار إلى أن التعلم الإلكتروني أسلوب تدريس متبع منذ سنوات في الجامعة الأردنية، فيما أن دولة فنلندا تعد واحدة من أوائل الدول المتقدمة في القطاع التربوي وأعلى الدول في استطلاع برنامج تقييم الطلاب الدولي (PISA).

مقالات ذات صلة

المياه: ضبط عدد كبير من الاعتداءات في الرصيفة (صور وفيدو)

منذ 47 دقيقة

طوقان: ندرس بناء مفاعلات نووية صغيرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء

منذ ساعة واحدة

“دراسات المرأة” ينظم جلسة نقاشية لرفع الوعي حول الصحة الإنجابية

منذ ساعة واحدة

“أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون” تستنجد بالحكومة وتلوح بالتصعيد

منذ 16 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock