مركز الابتكار والريادة في “الأردنية” يبحث سبل التعاون مع مؤسسات فنلندية

عمان – الغد- بحث وفد من فنلند اأمس في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية سبل التعاون في مجالات الريادة والابتكار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتربية.

وضم الوفد ممثلين عن “Nitomani School” وهي مؤسسة تعليمية تعنى بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة وعبر منصة متخصصة في مجالات البرمجة وعلم تكنولوجيا المعلومات .

رئيس شعبة العلاقات والتعاون في المركز الدكتورة لينا الحياري عبرت عن أهمية الزيارة، مثمنة الدور الذي تقوم به دولة فنلندا في بناء التعاون المشترك مع الجامعة الأردنية سعيا منها لتشارك الخبرات ونقل المعارف.

وقدمت الحياري للوفد شرحاً مفصلاً عن عمل مركز الابتكار والريادة والخدمات التي يقدمها، وأهم الفعاليات والمشاريع والمسابقات والبرامج التي تم تنفيذها بالشراكة مع وكالات ومؤسسات دولية، والأثر الفاعل لهذا التعاون في دعم مجتمع الجامعة.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد ورش تدريبية في مجال أساليب تدريس البرمجة وبالتعاون مع كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وبحضور نخبة من الطلبة والمهتمين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، حيث شمل البرنامج على مدار يومين، أساليب حديثة ومتطورة في تدريس مبادئ البرمجة باستخدام تقنيات التعلم المدمج .

يشار إلى أن التعلم الإلكتروني أسلوب تدريس متبع منذ سنوات في الجامعة الأردنية، فيما أن دولة فنلندا تعد واحدة من أوائل الدول المتقدمة في القطاع التربوي وأعلى الدول في استطلاع برنامج تقييم الطلاب الدولي (PISA).