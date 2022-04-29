مركز الابتكار والريادة في “التطبيقية” يؤهل 17 مشروعا رياديا لبرنامج “احتضان”

إبراهيم المبيضين



عمان – في إطار مساعيه ورؤيته لتحفيز الشباب الجامعي على ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الابتكارية، باشر مركز الريادة والابتكار في “جامعة العلوم التطبيقية الخاصة” منذ أواخر شهر آذار (مارس) الماضي بتنفيذ أول نسخة من برنامج احتضان للمشاريع الريادية في الجامعة للمساهمة في خلق مجتمع جامعي ريادي يشجع على الإبداع والابتكار.

واختار المركز 17 مشروعا رياديا جامعيا من مختلف كليات الجامعة، وتحمل أفكارا في قطاعات متنوعة لخوض غمار المنافسة في هذا البرنامج، وذلك من بين حوالي خمسين فكرة تقدمت للمرحلة الأولى؛ حيث جرى الاختيار وفقا لمعايير موحدة.

ويمر البرنامج بأربع مراحل رئيسية هي (مرحلة بلورة الأفكار) والتقديم للبرنامج التي فتح باب التقدم لها بتاريخ 24 آذار (مارس) الماضي، ومن ثم المرحلة الثانية وهي المرحلة الحالية وتسمى (مرحلة التخطيط التفصيلي للمشروع)، وتمتد من تاريخ الثاني من الشهر الحالي وحتى تاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، وهي بمثابة مخيم تدريبي متكامل يحتوي على ورش عمل في مجالات متنوعة ومتخصصة للمساعدة على بناء المشروع، والمرحلة الثالثة هي مرحلة تقديم المشاريع بشكلها النهائي كنموذج قابل للتطبيق في السوق بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، ومن ثم المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي مرحلة الاختيار للفوز بالدعم والاحتضان التي ستجري في نهاية شهر أيار (مايو) المقبل؛ حيث يجري الاختيار وإعلان نتائج الفائزين بالدعم والاحتضان من قبل لجنة من الخبراء المتخصصين من سوق العمل والأكاديميين.

وأكدت رئيسة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتورة إيمان البشيتي أهمية مركز الابتكار والريادة في الجامعة لصقل مهارات الطلبة لتحضيرهم كقادة في المستقبل من خلال إطلاقهم مشاريع تحدث أثرا في المجتمع المحلي والعالم.

وجاء حديث البشيتي في اجتماع انعقد في وقت سابق من الشهر الحالي لمركز الابتكار والريادة بحضور مدير مركز الابتكار والريادة د.يسرى عودة، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات د.محمد حجاوي وضباط ارتباط الكليات المختلفة بالجامعة؛ حيث التقوا مع الطلبة المتأهلين ضمن المشاريع الـ17 المتأهلة لأول برنامج احتضان من قبل المركز، واطلعوا عن قرب على هذه المشاريع.

وأكدت مدير مركز الابتكار والريادة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة د.يسرى عودة، أن تنفيذ المركز لهذا البرنامج يأتي في إطار رؤية المركز الهادفة لخلق مجتمع جامعي ريادي، ولتحفيز الطلبة من جميع الكليات والتخصصات على ابتكار أفكار ريادية ومشاريع يمكن أن تتحول الى مشاريع اقتصادية منتجة، وتهيئتهم للمستقبل، وخصوصا بعد التخرج في الجامعة.

وقالت عودة لـ”الغد”، إن خمسين طالبا تقدموا بطلبات لبرنامج الدعم وجرى تأهيل سبعة عشر منهم للاشتراك في المرحلة الثانية، مبينة أن المشاريع المتأهلة متنوعة من حيث الأفكار في مجالات متعددة مثل الزراعة وتربية الطفل، الترفيه والتجارة وغيرها من القطاعات.

وأشارت الى أن هذه المشاريع المتأهلة تشارك حاليا في المرحلة الثانية من البرنامج، وهي مرحلة التخطيط التفصيلي للمشروع التي تشمل تدريب الطلبة من خلال ورش عمل يقدمها خبراء في الريادة في سوق العمل ضمن معسكر تدريبي سيمتد حتى تاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل.

وبينت أن المعسكر يشمل العديد من ورش العمل في مجالات متعددة تساعد الشباب أصحاب الأفكار لتحويل أفكارهم الى مشاريع اقتصادية، ومنها الورشة المتخصصة في أساسيات الريادة يقدمها الخبير نضال قناديلو، وورشة حول نموذج العمل تقدمها الخبيرة المهندسة نور أبو جبارة، وورشة حول التخطيط المالي للمشروع يقدمها الخبير سامر عربيات، وورشة حول تصميم هوية المشروع للخبير محمد فحماوي، وورشة حول كيفية تقديم عرض المشروع يقدمها الخبير أحمد الحواري.

وقالت عودة “إن هؤلاء الخبراء ينتمون الى العديد من الجهات وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال العاملة في منظومة ريادة الأعمال الأردنية مثل إنجاز، حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank By Umniah، منصة unleash now، وشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية Venture X التي تشرف على مجموعة من مسرعات الأعمال المتخصصة في قطاعات متنوعة.

وأكدت عودة أهمية التعاون المستمر مع هذه الجهات للربط بين طلبة الجامعات وسوق العمل لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة ولتنمية مهاراتهم، لافتة الى أن الدور الاستشاري هو الأبرز لهذه الجهات ضمن التعاون مع مركز الابتكار والريادة في الجامعة.

وقالت “إن إعلان نتائج الاختيار للفوز بالدعم والاحتضان من قبل المركز سيتم في نهاية شهر أيار (مايو) المقبل؛ حيث تتم المنافسة بين المشاريع السبعة عشر المشاركة أمام لجنة تحكيم مختصة من سوق العمل ومن الأكاديميين”.