مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية” يحتضن 8 مشاريع ريادية جامعية جديدة

إبراهيم المبيضين- أعلن مركز الإبتكار والريادة في الجامعة الأردنية مؤخرا عن إختياره 8 مشاريع ريادية طلابية جديدة من الجامعة الاردنية ، ليحتضنها ويقدم لها الدعم المادي والإرشادي والتقني لمساعدتها على الإنطلاق والنمو والتحول الى مشاريع انتاجية.

وجاء اختيار هذه المشاريع الثمانية في إطار الموسم الثاني من برنامج الاحتضان ” إبدا ” الذي يشرف عليه مركز الإبتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ويستهدف به دعم وإحتضان مشاريع ريادية يقوم عليها طلاب جامعيون على مقاعد الدراسة في مختلف التخصصت في الجامعة الاردنية او خريجيون جدد.

وتم اختيار المشاريع وفقا لمعايير موحدة من قبل لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة من بين ستة عشرة مشروع ريادي جامعي وصلت الى المرحلة النهائية ( مرحلة تقديم العروض ) في إطار برنامج الاحتضان ” إبدا ” الذي كانت انطلاقته في العام الفائت.

وبحسب نتائج الاختيار حل في المركز الاول المشروع الريادي (آني ) بقيادة المهندس حمزة الداوود ، وحصل على دعم مالي قيمته (أربعة آلاف دينار).

و” آني ” هي أول علامة تجارية أردنية تهتم بتصميم الملابس سهلة الارتداء لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن وتتميز هذه الملابس بأنه يتم ارتداؤها دون الحاجة الى تحريك المنطقة المصابة وتخدم فئات كبيرة ابتداء من حالات الكسور البسيطة الى ذوي الاعاقة و صعوبات الحركة.

وجاء في المركز الثاني ” مشروع العيادة الافتراضية الافتراضية ” بقيادة الطلبة عبدالله حمدان و طه النبريصي من كلية الطب و حصل المشروع على دعم مالي قيمته (ثلاث آلاف دينار).

ومشروع العيادة الإفتراضية يقوم على بناء منصة تعليمية تهدف إلى تقليل الأخطاء الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية وذلك من خلال توفير سلسلة من عمليات المحاكاة لبعض الإجراءات والعمليات الطبية والقيام بتدريب الأطباء على مرضى افتراضيين (بناءاً على بيانات حَدثث بالواقع) ومعالجة هؤلاء المرضى حتى إلى أن يَصِل للتشخيص النهائي والعلاج.

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اما في المركز الثالث فجاء مشروع المتصل الوقائي بفريق يتكون من: عمر الجغبير ومحمد الرفاعي من كلية العلوم وحمزة حسين من كلية الطب وحصل على دعم مالي و قيمته (ألفي دينار ).

و يهدف المشروع إلى تصميم أجهزة تعمل على منع وكشف عمليات السطو المسلح في البنوك الأردنية،بحيث تعتمد الأجهزة بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ،حيث تعمل على تحليل اللقطات الماخوذة في البنك من قبل الجهاز نفسه والعمل على البحث عن الاسلحة المستخدمة في السطو بغض النظر عن نوعها .

اما المراكز الرابع وحتى الثامن ، فكانت من نصيب خمسة مشاريع ريادية متميزة وحصل كل مشروع منها على دعم مالي قيمته الف دينار اردني ، وهي :

مشروع نظام إدارة المياه الذكي بقيادة بيان العبداللات و وسن محمد من كلية االاعمال وهو نظام ذكي لإدارة المياه يستخدم خوارزميات مدمجة ودقيقة مع أجهزة استشعار ذكية مثالية بالقرب من الأنابيب متصل مع تطبيق هاتف محمول الذي يتيح للمستخدم متابعة استهلاك الماء في الوقت الفعلي واكتشاف تسرب المياه والموقع داخل المنشأة أو المنزل والذي يعمل على تقليل تكلفة فاتورة المياه وتوفيرها وتجنب الضرر. و يليه مشروع

Where Bus

بقيادة الطالب أسامة مراد من كلية الاعمال وفريقه و هو حل يغير مفهوم النقل المدرسي وينقله لجيل جديد باستخدام تطبيق يربط الباصات المدرسية ويتتبعها من خلال الأقمار الصناعية بحيث يتمكن الأهالي والطلاب من تتبع حركة الباصات بشكل مستمر من خلال التطبيق.

ثم جاء مشروع نيلسا بإدارة الطالبة رهف زوربا من كلية الهندسة فيهدف لحل المشاكل الناتجة عن الجفاف في المزارع وتقليل الكميات الكبيرة من المياه المستخدمة في الري عن طريق نظام برمجي يحوي قاعدة بيانات ضخمة ، ومجموعة معادلات علمية معتمدة تحسب الكمية الدقيقة التي يحتاجها النبات من المياه، ليبدأ بعدها النظام تلقائيًا بعملية الري، مما يوفر 50٪ من المياه المستخدمة في المزرعة ويقلل فاتورة المياه للنصف ويحد من الخسائر الموسمية.

و تبعه مشروع خيط بقيادة الطالب إبراهيم كُلّاب من كلية الهندسة ،فهو شركة ناشئة تعمل على الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة (التغير المناخي) من خلال إنتاج أكياس الفواكه الصديقة للبيئة، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس قماشية صديقة للبيئة لاستخدامها كبديل للأكياس البلاستيكية بتصاميم فريدة من التطريز والطباعة عليها . وختاماً جاء مشروع

Space off

بقيادة الطالب محمد ملحم من كلية الهندسة ، وهو مشروع ريادي يهدف الى توعية المجتمع الاردني من طلاب مدارس وجامعات في مجال تطبيقات الفضاء بهدف دمجهم للمنافسة في الأسواق العالمية في هذا المجال.

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