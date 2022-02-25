“مركز الابتكار والريادة” يحتضن 8 مشاريع ريادية جامعية جديدة

إبراهيم المبيضين



عمّان- أعلن مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية مؤخرا عن اختياره 8 مشاريع ريادية طلابية جديدة من الجامعة الاردنية، ليحتضنها ويقدم لها الدعم المادي والإرشادي والتقني لمساعدتها على الإنطلاق والنمو والتحول الى مشاريع إنتاجية.

وجاء اختيار هذه المشاريع الثمانية في إطار الموسم الثاني من برنامج الاحتضان “إبدا” الذي يشرف عليه مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ويستهدف به دعم واحتضان مشاريع ريادية يقوم عليها طلاب جامعيون على مقاعد الدراسة في مختلف التخصصات في الجامعة الاردنية او خريجيون جدد.

وتم اختيار المشاريع وفقا لمعايير موحدة من لجنة تحكيم متخصصة ومحايدة من بين 16 مشروعا رياديا جامعيا وصلت الى المرحلة النهائية (مرحلة تقديم العروض) في إطار برنامج الاحتضان “إبدا” الذي كانت انطلاقته في العام الفائت.

وبحسب نتائج الاختيار حل في المركز الاول المشروع الريادي (آني) بقيادة المهندس حمزة الداوود ، وحصل على دعم مالي قيمته (أربعة آلاف دينار).

وجاء في المركز الثاني ” مشروع العيادة الافتراضية الافتراضية ” بقيادة الطلبة عبدالله حمدان وطه النبريصي من كلية الطب وحصل المشروع على دعم مالي قيمته (ثلاث آلاف دينار).

اما في المركز الثالث فجاء مشروع المتصل الوقائي بفريق يتكون من: عمر الجغبير ومحمد الرفاعي من كلية العلوم وحمزة حسين من كلية الطب وحصل على دعم مالي وقيمته (ألفي دينار).

اما المراكز الرابع وحتى الثامن ، فكانت من نصيب خمسة مشاريع ريادية متميزة وحصل كل مشروع منها على دعم مالي قيمته الف دينار اردني، وهي:

مشروع نظام إدارة المياه الذكي بقيادة بيان العبداللات و وسن محمد من كلية الاعمال. ثم Where Bus بقيادة الطالب أسامة مراد من كلية الاعمال وفريقه. ثم جاء مشروع نيلسا بإدارة الطالبة رهف زوربا من كلية الهندسة. وتبعه مشروع خيط بقيادة الطالب إبراهيم كُلّاب من كلية الهندسة ،فهو شركة ناشئة تعمل على الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة (التغير المناخي) من خلال إنتاج أكياس الفواكه الصديقة للبيئة، والأكياس المعاد تدويرها، وأكياس قماشية صديقة للبيئة لاستخدامها كبديل للأكياس البلاستيكية بتصاميم فريدة من التطريز والطباعة عليها . وختاماً جاء مشروع Space off بقيادة الطالب محمد ملحم من كلية الهندسة ، وهو مشروع ريادي يهدف الى توعية المجتمع الاردني من طلاب مدارس وجامعات في مجال تطبيقات الفضاء بهدف دمجهم للمنافسة في الأسواق العالمية في هذا المجال.