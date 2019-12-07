“مركز التجارة العالمي” يعتمد منتجا أردنيا كمصدر لقطع السيارات الأصلية



عمان- اعتمد مركز التجارة العالمي منتج مجموعة “SIYAM RADIATOR” الأردني ضمن قائمة أكبر الشركات العالمية المصدرة للرديترات كقطع أصلية في مصانع السيارات حول العالم.

وبحسب تقرير المركز، جاء المنتج الأردني الأول عربيا بعد منتجات دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذا تكونان الدولتين العربيتين الوحيدتين المعتمدتين لتصدير الراديترات الأصلية، وتفوقت الأردن، بحسب القائمة، على دولة سنغافورة بجنوب شرق آسيا. وقال رئيس هيئة مديري شركة مجموعة صيام المهندس إبراهيم صيام “إن هدف الشركة منذ بداية إنتاجها لراديترات السيارات العام 1992، كمصنع صغير بمدينة الملك عبدالله الصناعية بسحاب جنوب شرق عمان، هو إنشاء علامة تجارية وسمعة متميزة للمنتج الأردني”، مشيرا إلى أن ذلك توج بأن أصبحت منتجات تلك المنشأة الاستثمارية البسيطة تزاحم علامات تجارية معروفة لدى منتجي السيارات حول العالم.

وتابع صيام: “أن الشركة الأردنية استطاعت أن تنافس الشركات العالمية، وأن تجعل الرديتر الأردني جزءا من مكونات المعدة الأصلية لأكبر وأعرق صناعات السيارات والشاحنات والمعدات على مستوى العالم، وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية”.

وأشار العضو في جمعية المستثمرين الأردنية إلى أن السبب الرئيسي في نجاح الشركة في الوصول إلى العالمية يتمثل في الاستجابة للتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والالتزام بتحسين الإجراءات والعمليات الإنتاجية باستمرار عن طريق وضع استراتيجيات للشركة تتماهى مع أبرز الشركات المصنعة لأجهزة التبريد في العالم، الأمر الذي مكن الشركة من توفير منتجات لكل من صانعي القطع الأصلية وما بعد السوق في أكثر من 26 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.