مركز التعليم والتعلم في “عمان الأهلية” يقيم حفلا للطلبة “الأقل حظا”



عمان– أقام مركز التعليم والتعلم في جامعة عمان الأهلية، حفلا بهيجا خلال لقاء الطلبة السوريين والأردنيين “الأقل حظاً” ضمن إطار منحة HOPES الممول من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية “صندوق مدد”، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني British Council وكامبوس فرانس Campus France والهيئة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي Nuffic.

وتضمن اللقاء كلمة افتتاحية من الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة رحب فيها بالطلبة السوريين والأردنيين المشاركين في برنامج السنة التأهيلية في رحاب الجامعة، وعبر عن مدى شكره للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية ودعم هذا المشروع.

وتوجه مدير مركز التعليم والتعلم الدكتور حسام كوكش، بالشكر للداعمين والقائمين كافة على البرنامج، وأكد أن جامعة عمان الأهلية تحرص كل الحرص على استثمار مختلف الإمكانيات المتاحة في الحرم الجامعي المتكامل من أجل إعداد الكوادر الشابة، من خلال تجربة تعليمية فريدة ومناهج تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الأكاديمية.

وفي نهاية اللقاء، قام مركز التعليم والتعلم بتقديم الهدايا للطلبة وأخذهم بجولة داخل الحرم الجامعي لتعريفهم على مرافق الجامعة.