مركز الجامعة يظفر بكأس الشامل للكليات الجامعية

محمد عمّار

العقبة – حسم فريق مركز الجامعة لقب الكأس الشامل، في ختام منافسات الدورية الرياضية السابعة عشر للاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في جامعة البقاء التطبيقية (بلقاء التميز والريادة)، وذلك في ختام منافسات البطولة التي جرت مساء الخميس، على ملعب شركة تطوير اقليم العقبة، وبرعاية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي الذي اناب عنه رئيس الاتحاد الدكتور فادي سماوي.

وفي ختام البطولة قام الدكتور سماوي بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة بالمراكز الاولى في كل المنافسات، وسلم كأس الشامل لفريق، فيما اسفتر النتائج النهائي لمنافسات اليوم علاخير عن النتائج التالية:

الريشة الطائرة طلاب

فاز بالميدالية الذهبية فاز فريق كلية الدفاع المدني بعد فوزه على مركز الجامعة 2-1 بواقع 24-22، 20-22، 15-10، مثل فريق الدفاع المدني عدي الخوالدة واحمد سمير، فيما مثل فريق المركز رأفت محاسنة وعبد الرحمن موفق

الريشة الطائرة طالبات

فاز فريق كلية الخوارزمي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على فريق كلية اربد 2-1 بواقع 21-13، 8-21، 15-9، مثل فريق الخوارزمي ايناس سامي ونانسي ابراهيم، ومثل في اربد مي المشاقبه وولاء باسم.

خماسي كرة الطالبات

تغلب فريق كلية الاميرة رحمة على كلبة اربد 7-0، تناوب على تسجيل الاهداف شهد الريالات، هيا خليل، رزان الزاغة وعبير النهار (4 اهدف)، مثل كلية الاميرة رحمة عبير النهار، هيا خليل، رزان الزاغه، سخاء خريسات، شهد ريالات، ميس سعادة، فيما مثل فريق كلية اربد شام فيصل، لمياء الحناوي، ياسمين باسم، سارة الخليلي، ندى شحاده، فاطمه ارشيدات، روئ بيطار، هديل خالد، إنجيل الخوريوغرام الشرفات.

الريشة الطائرة طلاب

وفي منافسات الريشة الطائرة للطلاب، فاز فريق كلية لومينوس بالميدالية الذهبية بعد تغلبه على معان 2-0، حيث تغلب قصي عابد على محمد نعيمات 2-0 بواقع 21-7، 21-10، وفي الزوجي تغلب قصي عابد وحمزه عقل على محمد النعيمات وعمر صبحي 2-0 بواقع 21-9، 21-15.

الريشة الطائرة طالبات

وفي منافسات الطالبات فاز فريق كلية المجتمع العربي بالميدالية الذهبية بعد فوزه على مركز الجامعة 2-0، حيث تغلبت آيه احسان على اميره عربيات 2-0 بواقع 21-14، 21-11، وفي الزوجي فاز زوجي المجتمع العربي آيه احسان ورهف مصطفى على لاعبتي المركز رزان ابو قدوم وهلا الحديدي 2-0 بواقع 21-8، 21-7.

كرة الطاولة

نهائي كرة الطاولة للطلاب كان مثيرا، فقد حقق فريق كلية اربد فوزا صعبا على كلية الهندسة التكنولوجية 3-2، وفي منافسات الطالبات حقق مركز الجامعة الميدالية الذهبية بعد فوزه على كلية العقبة 2-0.

سلة 3×3

وفي كرة السلة 3×3 للطلاب، تغلب فريق مركز الجامعة على فريق كلية لومينوس 13-12، فيما ظفر فريق كلية رحمة بالذهبية بعد فوزه على كلية الخوارزمي 12-10.

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