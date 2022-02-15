مركز الحسين للسرطان يطلق حملة توعوية باليوم العالمي لسرطان الأطفال

نظم مركز الحسين للسرطان بالتعاون مع المنظمة الدولية لسرطان الأطفال والجمعية الأردنية لأورام الأطفال حملة توعوية باليوم العالمي لسرطان الأطفال، والذي يصادف في الخامس عشر من شهر شباط من كل عام. وانطلاقاً من كفاحنا ضد سرطان الأطفال فقد أطلق مركز الحسين للسرطان حملة توعوية رفعت شعار:” بالتشخيص المبكر والدقيق والعلاج المتقدم على أيد أمهر الكوادر الطبية، بلغت نسب الشفاء من (80%-90%)”.

وصرح الدكتور عاصم منصور، مدير عام مركز الحسين للسرطان بأن المركز يسعى إلى توفير أهم الأساليب الحديثة والمتطورة المستخدمة لعلاج أطفالنا المصابين بالسرطان، حيث يشخص ما بين (350-400) طفل بالسرطان في الأردن سنويا، مؤكداً على أهمية التشخيص المبكر والدقة في كشف الأعراض. موضحاً بأن معدل نسب الشفاء لمختلف أنواع سرطانات الأطفال بلغت (80%) وتتجاوز الـ(90%) في أنواع معينة من سرطان اللوكيميا بحيث تضاهي مثيلاتها في أهم مراكز علاج السرطان في العالم.

و قال بأن التقديرات تشير إلى توقع تسجيل (413.000) إصابة بسرطان الأطفال حول العالم في عام 2022، أما في الأردن فتشير احصائيات السجل الوطني للسرطان أنه تم تشخيص حوالي (6303) حالة لسرطان الأطفال خلال (14) سنة الماضية، ويعالج معظمهم في مركز الحسين للسرطان. وأضاف بأن أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الأطفال هي: سرطان الدم (اللوكيميا)، وأورام الدماغ، والأورام الصلبة مثل الورم الأرومي العصبي وورم ويلمز.

وقالت الدكتورة رود ريحاني، استشاري أورام وأمراض الدم وزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية لدى الأطفال بأن الرسالة الأساسية لليوم العالمي لسرطان الأطفال لهذا العام هي “النجاة من السرطان بين يديك”. وينصب التركيز الرئيسي للحملة على تكريم فرق الرعاية الصحية، وإظهار الأثر الإيجابي الذي يتركونه على حياة الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان. تتضمن الحملة أيضاً وضع “شجرة الحياة” بشكلٍ افتراضي وعلى أرض الواقع لكل بلد، لترمز إلى قابلية الشفاء من سرطان الأطفال، وتظهر العناصر الرئيسية التي تساهم في تحسين فرص النجاة.

من جهة أخرى تتواصل العديد من المؤسسات المعنية بسرطان الأطفال في الأردن إلى جانب مركز الحسين للسرطان، كالجمعية الأردنية لأورام الأطفال، والجمعيات الدولية لسرطان الأطفال مثل SIOP، مع المجتمعات المحلية وعامة الناس لتوعيتهم بسرطان الأطفال. وقد أطلقت حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي حول معدلات الشفاء المرتفعة لسرطان الأطفال خلال شهري شباط وآذار من هذا العام، كما سيقام أيضاً يوما علميا في مركز الحسين للسرطان بمشاركة المنظمات غير الحكومية، والمستشفيات، والمؤسسات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف القطاعات الصحية في البلاد، يركز على التشخيص المبكر لسرطان الأطفال والإحالة المبكرة للمراكز المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أطلقت حالياً مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الأطفال وتهدف إلى علاج(60%) من أطفال العالم المصابين بالسرطان بحلول عام 2030. ضمن هذه المبادرة، يعمل الأردن عن كثب مع العديد من الشركاء لتوحيد بروتوكولات العلاج على المستوى الوطني وذلك لأهم( 6) أنواع من السرطان حسب اختيار منظمة الصحة العالمية.