“مركز السينما العربية” و”تليسكوب” يروجان للأفلام العربية في أميركا

عمَان-الغد-أعلنت شركة تليسكوب فيلم بالتعاون مع مركز السينما العربية ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، عن إطلاق موقع telescopefilm.com/arabcinemacenter.

ويعد الموقع دليلاً من خلاله يمكن للجمهور في أميركا، سواء العربي أو من جنسيات أخرى، الوصول للأفلام العربية المتاح مشاهدتها عبر المنصات المخت

الموقع يتضمن أقساماً تضم الأفلام العربية الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين الأعمال التجارية الجماهيرية والفائزة بالجوائز.

الأقسام التي يضمها الموقع هي BOX OFFICE HITS للأفلام العربية صاحبة الإيرادات الأضخم داخل أو خارج العالم العربي، أيضاً يتضمن الموقع قسم NEXT AWARD, PLEASE للأفلام العربية الأكثر فوزاً بالجوائز.

وقسم OSCAR SUBMISSIONS للأفلام التي مثلت بلادها في الأوسكار، وقسم RECORD IT لأبرز الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى SHORT AND STRAIGHT TO THE POINT للأفلام القصيرة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها Telescope Film بمثل هذه الشراكة، فقد سبق أن قدمت دليلاً للأفلام الألمانية بالتعاون مع مؤسسة German Films.

ومؤخراً للأفلام الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقول جاستين باردا رئيس مجلس إدارة تليسكوب فيلم “نحن سعداء بالشراكة مع مركز السينما العربية في هذه المبادرة المهمة، فالعالم العربي أنتج بعض العلامات المهمة في السينما العالمية.

ولا يزال صانعو هذه الأعمال يخرجون الأفلام حالياً. نحن نؤمن بأن أعمالهم يجب أن تصل بشكل أكبر إلى الجمهور في الولايات المتحدة، وهذه المبادرة خطوة نحو تحقيق ذلك”.

كما يعلق على ذلك علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية “أحد التحديات الدائمة التي تواجه السينما العربية هي معرفة أماكن توفر الأفلام العربية المختلفة لمشاهدتها.

ولذلك فإن Telescopeمشروع مهم ومطلوب ونحن سعداء لبدء هذه الخطوة الأولى معهم للسينما العربية وسوف نعمل سوياً على المزيد من الأفكار والمشاريع”.

Telescope Film هو مصدر الأفلام الدولية داخل الولايات المتحدة الأميركية، عبر قاعدة بيانات تضم أكثر من 450 ألف فيلماً متاحاً عبر أكثر من 100 منصة عرض.

فضلا عن إمكانية البحث الدقيق عن الأفلام وتضييق خيارات البحث، حتى يتيح للجمهور استكشاف أكبر قدر ممكن من الأفلام حول العالم.