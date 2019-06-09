مركز العبدلي الطبي يبدأ باستقبال المرضى الشهر المقبل



عمان – مركز العبدلي الطبي، المستشفى الجديد المتعدد التخصصات، جاهز لاستقبال المرضى وذلك ابتداء من تموز 2019، لتوفير أعلى معايير الرعاية الطبية التي ترتكز على راحة وسلامة المريض، في موقعه الكائن في العبدلي الجديد( بوليفارد) في العاصمة عمان. مركز العبدلي الطبي هو أول مؤسسة طبية خاصة في الأردن، تقدم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، من خلال نهج يقوم على التعاون ورعاية متعددة الاختصاصات، الأمر الذي يسمح بتحقيق تشخيص أفضل، عبر اعتماد الطب المبني على الأدلة والأبحاث. ويأتي ذلك بموازاة حرص المركز وتأكيده على خدمة المرضى وعائلاتهم. كما يوفّر المستشفى ريادة علاجية استثنائية، حيث يتضمن 16 قسماً متخصصاً إلى جانب أقسام فرعية متعددة تحت إدارة وإشراف أمهر وأفضل الأطباء الذين يعملون معاً لتحقيق النتائج الصحية الأفضل لمرضاهم. يوفّر مركز العبدلي الطبي جميع الخدمات، في إطار نظام استمرارية الرعاية الذي يبدأ من التشخيص إلى العلاج وإعادة التأهيل ضمن حيّز مكاني واحد. يتضمن المركز خدمات الطوارىء، 100 عيادة، 200 سرير، 14 وحدة من أحدث غرف العمليات، قسم الأشعة الشاملة، قسم المختبر وعلم الأمراض والأنسجة، ثلاثة مختبرات لقسطرة القلب ومراكز متخصصة أخرى. جُهز المركز بأحدث التقنيات في إطار بيئة مريحة وهندسة معمارية متميزة. هذا ويعمل المركز على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تجهيزه بمواقف للسيارات وخدمة ركن السيارات بهدف تحقيق راحة المرضى وعائلاتهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة في مركز العبدلي الطبي السيد أحمد أبو غزالة قال في معرض تعليقه على انطلاقة الأعمال في المركز:” مركز العبدلي الطبي هو استمرارية طبيعية لعملنا الناجح في لبنان مع مركز كليمنصو الطبي التابع لمستشفى جون هوبكينز الطبي الدولي. ونحن فخورون بتعاوننا مع أفضل الأطباء في الأردن لضمان توفير الرعاية الطبية المتميزة. كما وأننا نعتمد أحدث التقنيات في مجال المعدات الطبية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لتحقيق نتائج التشخيص الأمثل وتوفير العلاج الضروري لمرضانا، إلى جانب حرصنا على تقديم الدعم للأطباء فيما يتعلق بجهودهم واهتماماتهم في مجال البحوث والدراسات. مع الإشارة الى أن أسعارنا مناسبة وتتماشى مع الأسعار التي تعتمدها المستشفيات الخاصة في الأردن”.