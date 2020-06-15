مركز العدل ينظم ورشة حول “عدالة الأحداث في ظل تفعيل قانون الدفاع”

عمان- الغد- نظم مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الاثنين، ورشة عمل نقاشية بعنوان “عدالة الأحداث في ظل تفعيل قانون الدفاع”، حيث تم عقد الجلسة بتقنيات التواصل عن بعد عبر تطبيق zoom، والتي ترأست إدارتها من النائب وفاء بني مصطفى.

وتضمنت الورشة أربع أوراق نقاشية تم استعراضها من قبل الجهات المختصة والمؤسسات المسؤولة في نطاق عدالة الأحداث عمومًا، و تقدّمت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز باستعراض يوضّح أبرز التحديات التي واجهت منظومة عدالة الأحداث خلال فترة تفعيل قانون الدفاع في ظلّ جائحة كورونا خاصة مسألة توفير الضمانات الإجرائية والقانونية لاسيما ضمانات التوقيف وتفعيل نهج العدالة التصالحية خاصة تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

وقدّمت إدارة شرطة الأحداث ممثلة بالعقيد بلال عواملة والمقدم محمد بني حمد في الجلسة ورقة تتحدث عن تعامل إدارة شرطة الأحداث والضابطة العدلية مع الأحداث المخالفين لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، والمخالفين لقانون العقوبات خلال فترة الجائحة.

ومثّل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي للحديث في الورقة النقاشية الثالثة عن إجراءات القضاء لتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، كما تقدم الأستاذ عمر فاضل ممثل وزارة التنمية الإجتماعية رئيس قسم مراقبة للتطرق بالحديث حول الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الوزارة ضمن إطار عدالة الأحداث.

و شارك في الورشة ممثلين عن وزارة العدل ومديرية الأمن العام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وإدارة شرطة الأحداث والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان، وصحفيين ممثلين عن عدد من المؤسسات الصحفية.

وهدفت الورشة النقاشية إلى تسليط الضوء على أهمية توفير الضمانات القانونية للأحداث خلال فترة الأزمات ومناقشة ضمانات عدالة الأحداث خلال أزمة جائحة كورونا وإجراءات التعامل معهم من قبل كافة الجهات المعنية.

وجاءت توصيات الورشة في نطاق الحديث عن عدالة الأحداث في ظل تفعيل قانون الدفاع؛ بضرورة تضمين استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا محوراً خاصاً بعدالة الأحداث ولفت نظر الجهات المعنية وصناع القرار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند سن تشريع أو قانون طبيعة الظروف الاستثنائية ومراعاة تطبيق جميع ضمانات المحاكمة العادلة أثناء هذه الظروف ومن أهمها توفير ضمانة المساعدة القانونية.

إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إجراءات مواجهة الظروف الاستثنائية – كجائحة كورونا- وضرورة تعزيز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ونهج العدالة التصالحية وتفعيل المحاكمات عن بعد ومراجعة التشريعات ذات العلاقة باستخدام هذه التقنية، عدا عن أهمية الاستفادة من الممارسات الإيجابية التي تمت خلال هذه الفترة خاصة تجربة التعلم عن بعد وتعميمها وتطبيقها داخل دور الأحداث لضمان حق الطفل في التعليم.

يذكر أن مركز العدل للمساعدة القانونية هو مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2008 ويسعى لتمكين المجتمع قانونيا وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني للأفراد المجتمع.