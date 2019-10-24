مركز العريان يستضيف بطولة التحدي الدولية للفروسية

عمان – الغد – يستضيف مركز العريان للفروسية في مادبا، على ميدانه يومي غد الجمعة وبعد غد السبت، فعاليات بطولة التحدي الدولية لفروسية القفز عن الحواجز للعام الحالي 2019، وستقام في الأسبوع الأول بطولة “زين” الدولية بمشاركة فرسان من 7 دول هي: الولايات المتحدة، نيوزيلاندا، كندا، العراق، مصر، فلسطين إضافة الى الأردن.

وينظم البطولة إتحاد الفروسية الملكي الأردني، ومركز العريان، وتقام بإشراف الأتحاد الدولي للفروسية، وسيخوض الفرسان المشاركين المنافسات ضمن ثلاث فئات دولية، وفئتين للمسابقة المحلية على إرتفاع حواجز 80 سم، 90 سم.

وقال مدير البطولة عبد الرحمن الحمصي، أن منافسات البطولة ستحظى بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات أندية ومراكز الفروسية في المملكة، مشيرا إلى أنه ستقام يومي الجمعة والسبت مطلع الأسبوع المقبل، بطولة دولية أخرى، وكان مركز العريان أعلن في وقت سابق عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة، وسيتم السير في إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة طيلة اليوم الخميس.

وأشار الحمصي، إلى أن مركز العريان أنهي كافة الاستعدادات والتجهيزات للبطولة بحرفية عالية، وضمن المواصفات العالمية، ويشرف على البطولة الحكام الدوليون عاطف شوقي وحيدر الزعبي وعمر العبداللات ومحمد الفار وسامي عطياني، والمفوضين الدوليين محمد جادالله ومحمود العساف وخالد فرحان، فيما سيكون تصميم المسلك بإشراف المصمم الدولي على الدليمي وسوزان الحمصي.