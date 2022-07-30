مركز الفلك الدولي يوضح حول الصاروخ الصيني التائه

نشر مركز الفلك الدولي تقديرات حول موعد ومكان سقوط الصاروخ الفضائي الصيني “لونغ مارش 5 ب”

كانت الصين قد أطلقت يوم 24 يوليو 2022م صاروخا فضائيا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong). ويتكون الصاروخ هذا من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط. وتدور المرحلة الرئيسية حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

وقبل ساعات أصدر مركز الفلك الدولي، رسالة طمأنة للدول العربية، بشأن سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه.

عاجل: تحديث (4) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني



الوطن العربي في مأمن



موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو 2022م ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 غرينتش



الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها. لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربيhttps://t.co/7v6NipPtJB pic.twitter.com/HmzgVTiwsM — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الوطن العربي في مأمن، مشيرًا إلى أن موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 بتوقيت جرينتش.

وأضاف أن “الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها. لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي”

وأضاف مركز الفلك الدولي في بيانه أنه لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام بشكل حتمي، إذ إن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي. وعلى الرغم من ذلك تكون هناك توقعات مبدئية ويذكر معها هامش الخطأ.