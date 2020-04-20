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مركز الملك سلمان والهيئة الخيرية الهاشمية يواصلان توزيع طرود غذائية

منذ ساعتين

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عمان- الغد- واصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، يوم امس الأحد توزيع 1173 طردا” غذائيا” في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة لصالح الاسر الاردنية العفيفة.
وتأتي هذه التوزيعات ضمن خطة اغاثية لاستكمال توزيع 6 الاف طرد غذائي على الاسر الاردنية والفلسطينية الأكثر تاثرا” جراء اجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص.

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