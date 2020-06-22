مركز تكنولوجيا المعلومات يطلق عدداً من الأنظمة الحاسوبية الخاصة بـ “أردنية العقبة”

عمان –الغد- نفذ مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الاردنية أعمال تطوير وتفعيل لعدد من الأنظمة الحاسوبية الخاصة بعملية التسجيل في فرع الجامعة في مدينة العقبة.

يأتي ذلك انسجاماً مع خطط التطوير التعليمي التي تتبناها “الأردنية” وتماشياً مع رؤية “نحو حرم جامعي ذكي”.

وشملت أعمال التطوير التي نفذها المركز تفعيل مجموعة من الأنظمة الهامة والحيوية المتعلقة بطلبة الفرع وعملية القبول والتسجيل فيه كنظام التسجيل الذاتي للطلبة، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل حزمة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية كنظام القبول والتسجيل الخاص بالمسجلين ونظام محاسبة البنوك ونظام الرسوم الجامعية.

وبحسب مدير المركز الدكتور خير الدين صبري تم الانتهاء من هذه الأعمال بالتزامن مع انجاز آخر هو نظام “الناجح / راسب” لطلبة الجامعة، مضيفًا أن هذه الجهود تمت بالتعاون بين كوادر المركز والزملاء بوحدة القبول والتسجيل بفرعي الجامعة و”مالية” فرع العقبة.

وأشار صبري إلى أن أعمال التطوير كان مستمرةً طيلة أيام الحظر الذي ساد المملكة في الفترة الماضية من خلال “الجمع ما بين العمل بالمركز والعمل عن بعد بغية إطلاق هذه الإنجازات في موعدها المحدد”.

من جهته، أوضح مدير دائرة تطوير البرمجيات في المركز أحمد الخريسات أنه تم تحديث وتطوير ورفع كفاءة أنظمة التسجيل بفرع العقبة من خلال اعتماد مجموعة من لغات البرمجة الحديثة مثل (jsf PrimeFaces) في ما يخص نظام التسجيل الذاتي، وoracle form 12c) ) فيما يتعلق بباقي الأنظمة.

وأضاف أن المطورين في الدائرة يعكفون حالياً على العمل على تفعيل نظام إدخال العلامات الخاص بأعضاء الهيئة التدريسة (gardes) وربط الفرع على منظومة الدفع الإلكتروني(eFawateerCom) ، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الجبارة التي يبذلها موظفو المركز للنهوض بالجامعة الأم وفرع العقبة في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة.