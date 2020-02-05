مركز تنمية وخدمة المجتمع يعد برنامج متكامل بهذه المناسبة

عمان – الغد – بمناسبة احتفالات الجامعة الأردنية بعيد ميلاد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وذكرى الوفاء للوطن وتولي جلالته سلطاته الدستورية ينظم مركز وتنمية خدمة المجتمع في الجامعة الأردنية بهذه المناسبة العديد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات.

وذكرت الدكتورة نهاد البطيخي مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية أن الإحتفالات بعيد سليل الدوحه الهاشمية وقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين ستتضمن عدة فعاليات منها : إفتتاح مشروع ” ركن الطالب ” وهو مشروع يهدف إلى تزويد الطلبة من ذوي الدخل المحدود بالملابس الصيفية والشتوية ضمن برنامج خاص أُعد لهذه الغاية وهو أول مشروع في المملكة على مستوى الجامعات الأردنية.

وأضافت البطيخي أن الاحتفالات ستكون على مدى أسبوع إعتباراً من تاريخ 10/2/2020 ولغاية 18/2/2020 وستتضمن أيضا إفتتاح لمعرض صور لجلالة الملك ومحاضرة للدكتور عبدالكريم القضاة رئيس الجامعة بعنوان: ترسيخ المفاهيم الثقافية والوطنية في البيئة الجامعية للطلبة ومحاضرة لمصور جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه زهراب ماركريان في ذكرى وفاته، ومحاضرة وطنية بهذه المناسبة يلقيها الدكتور بكر خالد المجالي بعنوان ” قراءة في روىء ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في العام 2019 ” وأخرى للدكتور كمال الربضي من كلية الرياضة بعنوان “الرياضة ومتاهات السياسة” ومحاضرة أيضاً للدكتورة أمل الخاروف بعنوان” التطوع”.

وتابعت البطيخي القول بأن هناك نشاطات أخرى مثل ألعاب تيلي ماتش رياضية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس مثل لعبة شد الحبل وسيكون هناك كؤوس وميداليات ونشاطات أخرى.