مركز خدمات جديد لشركة الكهرباء الأردنية بجبل الحسين

افتتحت شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة “جيبكو” مركزا جديداً لخدماتها في منطقة جبل الحسين توفيرا لوقت وجهد المواطنين المشتركين من سكان المناطق القريبة.

ويقدم المركز خدماته لمشتركي مناطق :اللويبدة والقلعة والنزهة والشميساني اضافة الى جبل الحسين ، من خلال فريق عمل متخصص، حيث تم تجهيز المركز بكافة المتطلبات والاجهزة الحديثة لضمان تقديم الخدمة بسلاسة وعلى أكمل وجه ووفق تصور حداثي ورؤية بصرية.

وياتي افتتاح المركز الواقع على الشارع الرئيس قرب دوار فراس، في اطار خطة الشركة للتحديث والتطوير التي باشرت تنفيذها خلال الاعوام الماضية لرفع سوية خدماتها التكنولوجيه ضمن مناطق امتيازها في محافظات وسط المملكة الأربعة.