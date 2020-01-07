مركز دبي المالي العالمي يتعاون مع كبرى شركات التأمين

دبي- أعلن مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأحد أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، عن توقيع مذكرات تفاهم فردية مع “لويدز”، الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين، و”معهد تشارترد للتأمين” الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرّاً له، بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية في قطاع التأمين وإعادة التأمين المحلي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتشير توقعات اللجنة الفنية العليا في “جمعية الإمارات للتأمين” أن قيمة التعاملات في سوق التأمين ضمن الإمارات ستصل إلى 16.3 مليار دولار في عام 2019، مدفوعةً بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاستثمارات تحضيراً لمعرض إكسبو 2020 دبي.

هذا وسيتعاون مركز دبي المالي العالمي مع شركة “لويدز” و”معهد تشارترد للتأمين” في تنظيم عدد من الدورات التدريبية ونشر سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تم تطويرها بالشراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي الذي يسعى لأن يصبح مركزاً للتميز في مجال التأمين وإعادة التأمين بفضل جهود فريق العمل الاستثنائي. وستقدم أول سلسلة دورات تدريبية معتمدة تتناول قطاع التأمين بإشراف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يلتزم مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي من خلال تزويد الجيل القادم من القوى العاملة بالمعرفة والمؤهلات الأساسية. وسيتيح لنا التعاون مع المؤسسات الرائدة بما فيها شركة ’لويدز‘ و’معهد تشارترد للتأمين‘ إمكانية تقديم خدمة استثنائية لأكثر من 100 شركة عاملة في قطاع التأمين وإعادة التأمين. وتسمح لنا منظومتنا القوية والإقتصادات المتماسكة باستيعاب مجالات متعددة من الممارسات مثل التأمين الشامل وغير الشامل للحياة والممارسات الإسلامية.”