مركز دراسات القدس في عمان يعلن أسماء الفائزين بالأبحاث

عمان- الغد- يعلن مركز دراسات القدس في عمان عن أسماء الفائزين بجائزة المركز للعام 2021/ 2022، وبدعم من جامعة الزيتونة الأردنية، حيث منحت الجائزة لأفضل بحث عن “العادات والتقاليد المتوارثة في القدس” لطلبة الجامعات في الأردن وفلسطين، وقد قررت لجنة التحكيم (د. زياد أبولبن، د. حسام اللحام، د. علاء الدين زكي) الفائزة بالمركز الأول الطالبة غزل هديب من الجامعة الأردنية وقيمتها (1000 دينار) وشهادة تقدير ودرع، وفازت بالمركز الثاني الطالبة بيان أبو ذريع من جامعة الزيتونة الأردنية وقيمتها (500 دينار) وشهادة تقدير ودرع، وفاز بالمركز الثالث الطالب معاوية غيث من جامعة الزيتونة الأردنية وقيمتها (500 دينار) وشهادة تقدير ودرع.

سيم توزيع الجوائز وشهادات التقدير والدروع على الفائزين في حفل افتتاح مؤتمر “القدس في الشعر العربي الحديث”، والذي يقام في جامعة الزيتونة بالتعاون مع مركز دراسات القدس والجامعة، بتاريخ 19 – 20 /7/ 2022.

قال مدير عام المركز الدكتور زياد أبولبن: “إن هذه الجائزة تهدف إلى توثيق العادات والتقاليد المتوارثة في القدس، لما لها من دور بالغ الأهمية في الحياة الفلسطينية، لافتا إلى مشاركة المقدسيين في النضال الفلسطيني، ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الصهيوني من أجل تحقيق الوحدة العربية، وبناء دولة فلسطينية على الأرض التاريخية من البحر إلى النهر”.