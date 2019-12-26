مركز شامل للتربية الخاصة لمنطقة الاغوار الجنوبية

الاغوار الجنوبية – افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم الأربعاء ، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مركز البوتاس الشامل للتربية الخاصة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت اسحاقات خلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة و كل من النائب رندا الشعار و النائب صباح الشعار ، أن الوزارة تسعى لدمج ذوي الاشخاص ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم، إيماناً بقدراتهم وتعزيزاً لحضورهم في مجتمعهم وتحويلهم من منتفعين الى منتجين.

وشددت على ان افتتاح المركز الذي مول بالكامل بدعم سخي من شركة البوتاس العربية ياتي في سياق الشراكة بين المؤسسات الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق خطة الوزارة للعمل على بدائل الايواء ذوي الاعاقة وتدريبهم وتأهيلهم في مجتمعاتهم.

وأشارت الوزيرة اسحاقات إلى أن المركز سيقدم خدماته لذي الإعاقة من أبناء المنطقة مما سيسهل على المواطنين ويوفر الوقت والجهد، مؤكدة على تقديم كل الدعم من الكوادر البشرية لخدمة ابناء المنطقة من المنتفعين ، ما قد يمكنهم من الاندماج في مجتمعاتهم.

وقالت اسحاقات ان المركز سيعنى بتقديم الخدمات النهارية لذوي الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة، بهدف تعزيز دورهم وقدراتهم ورعايتهم كفئات مستهدفة من خلال برامج متنوعة تستحق الدعم والرعاية والاهتمام، اذ صُمّم وفق أفضل المواصفات المعتمدة لخدمة هذه الفئة.

من جهته قال الناطق الاعلامي في الوزارة اشرف خريس أن الوزارة تضع تنمية قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة وتأمين حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ضمن أولوياتها بهدف تمكينهم،وتحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ليصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع.