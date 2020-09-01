مركز شباب القادسية يطلق مبادرة “كمامتك من عنا والله يبعد الوباء عنا”

عمان-الغد- أطلقت مديرية شباب الطفيلة فعاليات مبادرة كمامتك من عنا والله يبعد الوباء عنا والتي تم تنفيذها من خلال مركز شباب القادسية، ونظراً للظروف التي يمر بها العالم حالياً بسبب انتشار جائحة كورونا، ارتأت إدارة مركز شباب القادسية والتي يترأسها الأستاذ محمد مشهور السعودي إطلاق هذه المبادرة والتي ستقوم بتوزيع (1000) كمامة موزعة على عشرة مدارس بمنطقة القادسية، وذلك بمناسبة إنطلاق العام الدراسي الجديد والذي يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة.

وبين رئيس مركز شباب القادسية الأستاذ محمد مشهور السعودي أن هذه الأعمال التطوعية تأتي انسجاماً وتوافقاً من أجل رفع الحس الوطني والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة .

يشار إلى أن هذا الفريق المكون من ثلاثين متطوعاً قام بتوزيع الكمامات على مدارس، القادسية الثانوية للبنات، والقادسية الثانوية للبنين، ومدرسة سعد بن وقاص، ومدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة ذات الصواري، ومدرسة ضانا، ومدرسة فاطمة الزهراء، ومدرسة الرشادية.