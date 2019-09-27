مركز عودة للجمباز يتأهب لمشاركات خارجية

عمان – الغد – أعلن مدير عام مركز عودة لتعليم وتدريب الجمباز، عادل عودة، عن توجه المركز إلى المشاركة في بطولات دولية للجمباز تقام خارج الأردن خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن أهداف ونشاطات مركز عودة السنوية، الرامية إلى تطوير المستويات الفنية والمهارية للاعبي ولاعبات المركز من مختلف الفئات العمرية.

وذكر عودة في تصريح لـ”الغد”، أنه سبق للمركز أن شارك في بطولات دولية خارجية، ونجحت إدارة المركز في توثيق علاقات إدارية مع العديد من أندية ومراكز الجمباز في مصر ولبنان ودول الخليج العربي، بهدف تبادل الخبرات والمشاركات توفير فرص الإحتكاك، بما يعود بالفائد الفنية على لاعبي ولاعبات الجمباز المنتمين لتلك المراكز والأندية.

وفي سياق آخر، نظم مركز عودة مؤخرا ورشة عمل تدريبية لمدربي المركز، بهدف تطوير القدرات التدريبية للمدربين على أجهزة الجمباز المختلفة، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الفنية، وحاضر في الورشة التي أستمرت لمدة 4 أيام المدرب العراقي سلام السكران، وإشتملت على مواضيع مهمة في عالم رياضة الجمباز، وأشرف عليها مدير المركز الكابتن عادل عود، فيما أن مدربي المركز هم: روان عودة، رولا عصام، هالة عباس، شريف عودة ويزن خوري.

يذكر أن مركز عودة لتعليم وتدريب الجمباز، ومن خلال برامج نشاطاته يكشف إهتمام الأسر الأردنية بدعم مواهب الأبناء في مختلف الرياضات والمجالات، إيمانا من الأهلي بأهمية تشجيع صغارهم على ممارسة الرياضة، بعيدا عن مخاطر قضاء وقت طويل مع وسائل التكنولوجبا، ومواقع التواصل الإجتماعي.