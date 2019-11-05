“مركز كولونيا”: لم نحصل على دعم من الملكة أو أي جهة أردنية

عمان- الغد– أصدرت المؤسسة المالكة لمركز إعادة تأهيل الأطفال بجامعة كولونيا في ألمانيا توضيحاً لما يتم تداوله مؤخراً حول المركز والذي يحمل اسم جلالة الملكة رانيا.

وردت المؤسسة في توضيح صدر أخيراً على ما يتم تداوله من أن المركز حصل على منحة من جلالة الملكة وهي من تدعم المركز وعلاج الأطفال فيه، بيد أن المؤسسة نفى ذلك.

وتالياً نص التوضيح:

لمن يهمه الأمر:

تود مؤسسة UniReha GmbH التأكيد على أن مركز الملكة رانيا للتأهيل في جامعة كولونيا يتم تمويله حصرياً من قبل مؤسسة UniReha GmbH، ولم يحصل أبداً على أي رعاية أو دعم مالي من مكتب جلالة الملكة رانيا، أو الديوان الملكي الهاشمي أو الحكومة الأردنية.

وجلالة الملكة رانيا، ضمن نطاق عملها في المجالات الاجتماعية، قامت فقط بافتتاح المركز عام 2007 خلال زيارة لمدينة كولونيا، وكان ذلك السبب لتسمية المركز باسم جلالتها.

مرفق صورة عن الرسالة الصادرة عن المؤسسة