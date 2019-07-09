إربدمحافظات

مركز لحفظ الأعلاف بكفر أسد بكلفة 650 ألف دينار

منذ ساعتين

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إربد- الغد– سلمت وزارة والصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة،اليوم الثلاثاء، موقع مركز حفظ وتوزيع المواد العلفية للمقاول في الوسطية والطيبة بكلفة اجمالية 650 الف دينار.
وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة ماهر الخصاونة، إن المشروع الذي تشرف عليه مديرية الابنية الحكومية في اربد يقع في بلدة كفر اسد ويهدف الى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية والتسهيل على المزارعين بتقديم الخدمة في أماكنهم.

واوضح ان المشروع سيقام على قطعة ارض مساحتها خمسة دونمات ويتكون من هنجر معدني مساحته 900متر مكعب وقبان الكتروني ومكاتب ادارية بطاقة تخزينية تقدر بألف طن وكلفة اجمالية 650 الف دينار ويتوقع الانتهاء منه خلال ثمانية شهور.

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