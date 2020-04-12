مركز “ميلن” يحث على التأقلم وسط الأزمة الراهنة

كليفلاند أوهايو – أكّدت خبيرة في الصحة النفسية من مركز ميلن التابع لمستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة أن الشعور بالحزن أمر “مقبول تماما” تجاه الحالة المعيشية الراهنة في العالم، بعد أن استطاع انتشار مرض فيروس كورونا المستجد أن يقلِب حياة البشر رأسا على عقب بعد أن غيّر الروتين اليومي للحياة ووضع حدًا للنشاط الاجتماعي الإنساني وأحدث هزّة شديدة في الإحساس بالسلامة والأمان.

وقالت الدكتورة إمي سوليفان الطبيبة النفسية الحاصلة على زمالة البورد الأمريكي للصحة النفسية، إن الحزن “رد فعل طبيعي على الخسارة” سواء كانت فقدان الحياة الطبيعية أو حتى فقدان أحد الأحباء بالوفاة نتيجة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن “إحباطات كبيرة في مختلف جوانب الحياة من شأنها أن تجعل الحزن واقعًا سائدا لدى الكثيرين”.

واعتبرت الخبيرة النفسية أن من المهم التعامل بالطريقة المناسبة مع هذا الأمر والحفاظ على التواصل مع الآخرين بالطرق الآمنة. أما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المشاعر التي وصفتها بالصعبة وغير المتوقعة جراء الأوضاع السائدة، فاعتبرت الدكتورة سوليفان أنه “لا توجد طريقة صحيحة أو خطأ”، لكنها قدمت أربع اقتراحات قالت إنها قد تساعد الناس على التعامل مع الأحداث الجارية. وقالت الدكتورة سوليفان إن مراحل الحزن يمكن أن تقدّم إطارا مفيدا يساعد في الانتقال بين المشاعر المعقدة. ويعرف الخبراء هذه المراحل بأنها الإنكار والغضب والمساومة واليأس والتقبل. ومع ذلك، يُدرك هؤلاء الخبراء أيضا أن الأشخاص لا يتقدمون دائما وبدقة من مرحلة إلى أخرى في هذا الترتيب المحدد، وفق ما أوضحت الخبيرة النفسية التي أضافت: “يمكن أن يحدُث الحزن على شكل موجات تتغير بانتظام، كما يمكن أن تتغير مشاعرنا يوميا أو حتى كل ساعة”.

ومضت الدكتورة سوليفان إلى القول: “من الطبيعي أن نجد من ينتقل من الشعور باليأس يوما إلى الغضب في اليوم التالي، ويتعين علينا إدراك أنه من الطبيعي أن تصيبنا موجات المشاعر هذه بانتظام، والتي ربما تصل إلى الإقرار بالخسارة، سواء أكانت فقدان وظيفة، أو وفاة شخص أصابه المرض من الأصدقاء أو العائلة، وهي مشاعر بالحزن البالغ يصعب كثيرا تقبلها والتعايش معها”.