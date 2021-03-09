مركز هيا الثقافي يطلق مشروع “الابتكار والإبداع الفني”

عمان-الغد- أطلق مركز هيا الثقافي مؤخراً مشروعاً جديداً بعنوان “الابتكار والإبداع الفني”، بدعم من مشروع مبادرون الممول من الاتحاد الأوروبي وینفذ من خلال مؤسسة بلان انترناشونال – مكتب الأردن وشركاؤھم ( مؤسسة رواد التنمیة، مؤسسة الفنار للریادة الاجتماعیة ومؤسسة یوریكسه الأوروبية(، ويهدف إلى تصميم مبادرات وأنشطة ثقافية وفنية مبتكرة للأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق، من خلال تعزيز مشاركة الفنانين المحليين والشباب الموهوبين من محافظة عجلون ومناطق شرق عمان، إضافة إلى دعمهم وتشجيعهم على إدارة المشاريع الصغيرة.

قام المركز بالإعلان عن المشروع، ودعوة المهتمين للمشاركة ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ولقد تبع ذلك قيام لجنة فنية متخصصة باختيار 14 موهوباً وموهوبة للمشاركة في المشروع بعد الاطلاع على كافة طلبات المتقدمين ودراستها بدقة. ولقد تمت عملية الاختيار بناءً على أسس ومعايير واضحة وأبرزها؛ تقديم أفكار مبتكرة وحديثة، أن يقدم المشروع المقترح رسائل واضحة ويحقق نتائج ملموسة، أن يكون قادراً على تعزيز قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، وأن يتناول أحد المجالات الفنية التي يوليها مركز هيا الثقافي اهتمامه.

سيقدم مركز هيا الثقافي، بدعم من مشروع مبادرون المنفذ من خلال مؤسسة بلان انترناشونال، مختلف أنواع الدعم للمشاركين حتى يتمكنوا من تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، وخدمة أطفال مجتمعاتهم المحلية في كل من محافظة عجلون ومناطق شرق عمان. وفي مرحلته الأولى، سيقدم المشروع سلسلة من التدريبات الاحترافية والمتخصصة لكافة المشاركين بغية تمكينهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بذلك.

تشمل التدريبات، المقدمة وجاهياّ وعن بعد، القيام بتدريب المشاركين على استراتيجيات وآليات كتابة المبادرات والمشاريع، ومهارات التفكير الإبداعي، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والتخطيط وإدارة الوقت والهدف الذكي، والقيادة الفاعلة وإدارة الذات، وغير ذلك الكثير من المهارات الإدارية والحيايتة الأخرى التي سيقدمها المركز بالتعاون مع شركة مفاتيح للتنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، سيعقد المركز مجموعة من التدريبات الأخرى ومنها؛ كيفية التعامل مع الطفل، آلية دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية المشاريع والترويج لها.

وفي المرحلة الثانية، سيخدم المركز كحاضنة للمشاريع الإبداعية، لتمكين المشاركين من تنفيذ برامجهم وأفكارهم الابداعية، من خلال وضع سيناريوهات مختلفة توفر خيارات متعددة للشباب والفنانين بما يتناسب مع احتياجاتهم من مكان وقاعات، ودعم إداري ولوجستي، إضافة إلى تشبيكهم مع الجهات ذات الصلة، ودعمهم في تسويق منتجاتهم، ومساعدتهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة التي ستشارك في برامجهم. وفي مرحلته الأخيرة، سيعمل المشروع على تصميم أدوات لمتابعة وتقييم كل من الأنشطة والمشاريع والمنتفيعن منها، والمساهمة في تطوير هذه المشاريع الفنية.

يسعى مركز هيا الثقافي إلى أن يكون حاضنة للإبداع ومنصة لإطلاق الفنانين والفنانات، ومن خلال تنفيذ مشروع “الابتكار والإبداع الفني”، سيعمل المركز عى تمكين الفنانين المحليين والشباب الموهوبين وبناء قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز مشاركتهم في مجتمعاتهم المحلية، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة فنية مبتكرة إلى المزيد من الأطفال، والمساهمة في نشر الثقافة والفنون في المجتمعات الأردنية.

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