مركز 030 للياقة البدنية يطلق علامته التجارية في الأردن

أعلن مركز 030 للياقة البدنية ، نادي كيرفز سابقاً، عن إعادة إطلاق علامته التجارية في الأردن ليعزز تجربة السيدات بوصفه النادي الرياضي المخصص للنساء في الأردن.

وتأتي هذه الخطوة لتتوافق مع مساعي مركز اللياقة البدني المستمرة الهادفة لتقديم مفاهيم جديدة في مجال التدريب الرياضي وتبني أنماط حياة صحية، خصوصاً في ظل النجاح الكبير لمفهوم تدريب النصف ساعة المبني على أبحاث علمية أثبتت فعالية هذه الطريقة في تعزيز صحة القلب والعضلات وحرق الدهون مع الالتزام بصورة أكبر بأداء التمارين الرياضية بصورة أكبر.

ويعد مركز 030 للياقة البدنية امتداداً لبرنامج كيرفز للسيدات الذي ظهر إلى النور لأول مرة عام 1992 في الولايات المتحدة ومن ثم انتشرفي جميع أنحاء العالم ليصل إلى 4000 موقع تطبق جميعها برنامج النصف ساعة الذي يجمع بين تمرين القوة والكارديو من خلال أجهزة المقاومة الهيدروليكية.

ومن الجدير بالذكر أن مركز 030 للياقة البدنية متواجد في الأردن في 4 فروع على امتداد العاصمة عمان تشمل الرابية وشارع الجامعة الأردنية والدوار الثامن والدوار الثالث.

ويقدم مركز 030 للياقة البدنية عالماً متكاملاً من البرامج المعززة بالمدربات والأجهزة الحديثة التي تراعي احتياجات النساء الساعيات إلى تبني أنماط حياة صحية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.