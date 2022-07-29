مروة لحلو تتوج بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2022

تم تتويج المغربية مروة لحلو، بلقب ملكة جمال العرب 2022 في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول مغربية تفوز بهذا اللقب.

ومن أصل 19 مرشحة تنافسن على اللقب، استطاعت المغربية مروة أن تتوج بالمركز الأول، بحر الأسبوع المنصرم، وتكون خلفا للعراقية، إيا آغا، التي فازت العام الماضي.

يذكر أن مروة أمريكية الجنسية مغربية الأصل، ولدت بمدينة وجدة وهاجرت إلى أمريكا عام 2004.

كما أنها حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتسويق مع مرتبة الشرف العالية من جامعة نيو هيفن بأمريكا.

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