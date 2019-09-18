عمان – الغد- ألقت كوادر مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة خلال حملة مداهمة في أحد أحياء محافظة الزرقاء.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن “العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وعلى اثر معلومات وردت حول عدد من الاشخاص ممن يروجون المواد المخدرة في احد الاحياء في محافظة الزرقاء نفذوا اليوم حملة امنية خاصة باسناد من الفريق الخاص ،حيث تمت مداهمة اماكن تواجدهم والقي القبض على شخصين بعد ان حاولا الفرار وجرى متابعتهما وتبين ان احدهما بحقه طلب لادارة مكافحة المخدرات”.

واضاف أنّه “ضبط بحوزتهما مجموعة كبيرة من الأكياس التي تحتوي على بودرة الحشيش الصناعي المخدرة معدة ومجهزة للبيع اضافة الى كف من مادة الحشيش المخدرة وخمسمائة حبة مخدرة ومجموعة قطع من مادة الحشيش المخدرة مقطعة ومجهزة للبيع وبوشرت التحقيقات معهما”.