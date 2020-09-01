مرونة البناء للمستوطنين فقط

هآرتس

عميره هاس

تهانينا على المقال المصور حول السياحة في يشعستان الذي نشر في “ملحق هآرتس” مؤخرا، قبل أي شيء، لأنه من المهم معرفة الوجوه الاخرى للمستوطنين. جميعهم لا يحظون بذلك. اولئك الذين يتغذون من تذمراتهم في وسائل الاعلام يمكن أن يعتقدوا بأن المستوطنين مثاليين ومساكين تم تركهم لفكي المحكمة العليا.

من يعتمد على التقارير اليومية من شأنه أن يرى فيهم ليس أكثر من سياسيين ثرثارين ومجهولين يقطعون الاشجار ويحرقون المساجد ويطردون الرعاة والفلاحين، حاخامات يكرهون النساء ويخافون من المثليين وابطال لهم عيون جميلة يضحون بحياتهم من اجل ارض اسرائيل. وها هم يظهرون كرجال اعمال ناجحين واصحاب مشاريع مؤهلين، بناة برك رومانسيين يأخذون في الحسبان احتمالات الجدوى والارباح.

تهانينا على المعلومات التي يعرضها المقال عن الاماكن السياحية الجذابة التي يطورها مشروع الاستيطان. والذي حتى الآن تغلغل بحجم كبير. من المهم التعرف الى هذا البعد الآخذ في التطور للواقع في يشعستان، الذي بخطأ غير صدفي يعد في المقال “الضفة الغربية”، حيث ان المعلومات ليست عن السياحة في الضفة الغربية، بل عن السياحة في الفضاء الذي سيتم تخصيصه للدولة الفلسطينية، التي نسبتها وتنسبها اسرائيل، والاسرائيليين، لانفسهم، بقوة الذراع والسلاح والاوامر العسكرية والدعم القضائي. وتركوا فيه عدد من الثقوب السود التي هي خارج الخارطة والاحصاء، بنتوستانات. المقال هو حول السياحة التي يتم تطويرها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مع خصم الفلسطينيين.

هذا يقودني الى السبب الرئيسي الذي من اجله يجب تقديم التهنئة على المقال المصور: هو عرض انثروبولوجي وحيوي لعقلية الفصل العنصري للاسرائيليين الذين يعيشون داخل الخط الاخضر وليس فقط شرقه. كعرض انثروبولوجي المقال يظهر القدرة الاسرائيلية على رؤية واظهار ثُمن الواقع، والتصرف وكأن هذا هو كل الواقع. لاظهار جزء بسيط من العملية وكأنها هي كل العملية.

على سبيل المثال، الجملة البريئة “في الضفة قانون التخطيط الاسرائيلي لا يسري هناك على البناء، توجد مرونة زائدة للانتقال من الزراعة الى السياحة”. في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، قوانين التخطيط هي كفلسطين في أيدي السلطات الاسرائيلية، المستوطنون والمستشارون القضائيون، المدنيون والعسكريون. المرونة في الانتقال من الزراعة الى السياحة ذلك ليس لأن قانون التخطيط الاسرائيلي لا يسري هناك، بل لأن القانون الحقيقي هو عربدة الاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية (العامة والخاصة). الزراعة الاستيطانية هي على اراضي زراعية وعلى رصيد الاراضي للفلسطينيين – بما في ذلك الينابيع التي تناسب جدا التصوير الفوتوغرافي – التي تم ابعادهم وطردهم منها بشكل فظ بواسطة الأوامر. وبالاعلان المخادع – أم كل الخدع – عن اراضي دولة وبالعنف الاستيطاني، بتشجيع من الجيش.

هذه “المرونة الزائدة” لا تسري على الفلسطينيين. نحن نرى الادارة المدنية تسمح للمستوطنين بالبناء في الاراضي الزراعية (مناطق ج)، وهو تصنيف مصطنع للارض كان يجب أن يلغى في 1999، أكواخ للمبيت وبرك سباحة واماكن وقوف للحافلات المليئة بالمتنزهين. ولأن الامر يتعلق بهم، فان الادارة المدنية تصادر ايضا مراحيض متنقلة ومواسير مياه دقيقة، وحتى لم نصل الى حقيقة أن اسرائيل تقيد كمية المياه المسموح للفلسطينيين باستهلاكها.

هذا مقال مصور حيث يوجد فيه كل ما هو مناسب ومفيد لرجال الاعمال، الذين هم، بالصدفة، من المستوطنين. هذه دعاية لأنها تبقي في الخارج جميع التفاصيل غير المريحة. كيف وجدت مزرعة جلعاد؟ وعلى اراضي أي قرية تحول نبع البطولة؟ ولماذا، بربكم، الاسم عيرا ربابورت معروف جدا؟ بالطبع، هو شخص آخر لا يندم على ما قام به في المجموعة الارهابية اليهودية في الثمانينيات، “أمران لا يمكن أن يكونا في المكان نفسه”، قال في مقابلة في العام 2002. “نحن اصحاب البيت. لأن هذه الارض مخصصة لنا وليس لهم. نحن لن نتنازل عن أي شبر. ومن لا يريد لن يكون هنا”.