مروّج الملاكمة أروم يُطالب باكياو بمواجهة مايويذر او الاعتزال

لوس انجليس – يرى مروّج الملاكمة المخضرم بوب أروم انه على الفيليبيني ماني باكياو الاعتزال قريبا ما لم يتمكن من خوض مواجهة ثأرية مع الاميركي فلويد مايويذر.

وقال أروم – الذي روّج مباريات باكياو خلال سنواته الذهبية لموقع أخبار الملاكمة العالمية – انه يريد رؤية الملاكم البالغ 40 عاما يعتزل في وقت قريب، حيث فاز “باكمان” في مباراة عنيفة دامت 12 جولة أمام الاميركي كيث ثورمان ليحرز لقب وزن “ويلتر” (بين 63,5 كلغ و66,7 كلغ) ضمن منافسات رابطة الملاكمة العالمية “دبليو بي ايه” في تموز (يوليو) الماضي، لكنه لم يجدول بعد أي مباراة مقبلة.

Floyd Mayweather has remarkably confirmed this evening that talks are underway for him to fight Manny Pacquiao! 🤯🥊 https://t.co/MetyCxV0gD

ويعتقد أروم أن باكياو الذي سيبلغ 41 في كانون الاول (ديسمبر) المقبل سيواجه خطرا دائما اذا استمر في الحلبات فترة طويلة، وقال: “روجت لباكياو لسنوات طويلة، هو انسان رائع واستثنائي، يحب الاعمال الخيرية”.

وأضاف: “لكنه اقترب من الحادية والاربعين. واذا كنت في هذا العمر لا يمكنك تلقي اللكمات كما حصل في نزال ثورمان، بالطبع فاز في تلك المباراة، لكنه تلقى عقابا شديدا. هذا العقاب سيؤثر كثيرا على طريقة عيشه المستقبلية”.

برغم ذلك، قال أروم الذي عبر سابقا عن خشيته من تعرض باكياو لتلف دماغي قبل نزاله مع ثورمان، انه على الفيليبيني التفكير في مباراة إعادة مع مايويذر.

Veteran boxing promoter Bob Arum believes Manny Pacquiao should retire from the sport soon unless he can land a lucrative rematch with Floyd Mayweather. https://t.co/YoK8y0KXE7

— INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) September 19, 2019