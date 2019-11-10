مزارعون إسرائيليون عن استعادة الأردن للباقورة: “لكمة في الوجه!”

عمان- الغد- قال مزارعون إسرائيليون، إنّ استعادة الأردن لأراضي الباقورة، يعتبر بمثابة “لكمة في الوجه”.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مزارع في الباقورة يدعى، إيلي أرازي (74 عامًا) قوله: “كان الأمر أشبه بلكمة في الوجه”.

وأضاف أرازي، أنّ “مزرعته الجماعية، أو الكيبوتز، واسمها اشدوت يعقوب ميوهاد تزرع محاصيل في المنطقة منذ 70 عاماً من بينها الزيتون والموز والأفوكادو”.

من جهته قال وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرييل، إنّ “انتهاء العمل بالاتفاق الخاص بالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات الإسرائيلية الأردنية نقطة متدنية”.

وأضاف لـ”رويترز”: “لسنا في شهر عسل. بل في فترة من الشجار المستمر”.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، أعلن اليوم الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها.

جاء ذلك خلال افتتاح جلالته الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر وإلقائه خطاب العرش.