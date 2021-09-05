مزارعون: نظام عمال الزراعة وحقوقهم ماتزال حبرا على ورق

هبة الله ملكاوي

عمان- “شمولنا بنظام عمال الزراعة مايزال حبرا على ورق، وليس فعالا على الأرض، رغم مرور 6 أشهر على إقراره”، هذا ما تقوله عاملة الزراعة في الشونة الشمالية نسرين الذياب ذات الـ 33 عاماً.

يأتي ذلك في وقت تتعالى فيه مطالبات عمال زراعة بتطبيق ما أقرته الحكومة من انظمة.

وفي شهر آذار من العام الحالي 2021 صدر نظام عمال الزراعة بعد التعديلات التي تمت عليه قبل صدوره ليشمل اخيراً عمال الزراعة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وذلك بعد انتظار استمر لـ 13 عاماً.

وتعمل الذياب في الزراعة منذ كان عمرها 13 عاما ، وهي عضو نقابة عمال الزراعة، وتشير إلى أنها اقترحت في أحد اجتماعات النقابة نزول الجهات المعنية إلى الميدان وتفعيل عملية التفتيش على أماكن العمل، كونها لا ترى هذا الشيء مطبقا على أرض الواقع.

تبدأ عملها من الساعة 5 والنصف صباحاً، وتركب حافلة العمل التي تنقل ما يقارب 50 عاملة في حين انه يتسع لـ 10 أشخاص فقط، وتصف الوضع داخل الحافلة بـ “مصفطين فوق بعض”.

تشير الذياب إلى أنه في حال لم يأخذ عامل الزراعة ثمن عمله من المزارع وقام برفع شكوى عليه فإنها تحتاج لوقت طويل ومعاملات وفي أغلب الأوقات لا يحضر المزارع الجلسة.

” انا مليش إجازات… إذا عطلت راحت علي”، هكذا كانت إجابتها على عدد أيام العطلة الممنوحة لها، مشيرة إلى سهولة تخلي المزارع عنها واستبدالها بعامل وافد.

وتذكر الذياب معاناة صديقتها العاملة بعد ولادتها بأيام ونزولها إلى العمل والتي لم يكن لديها خيار آخر لتوفر احتياجاتها واحتياجات عائلتها.

عامل الزراعة في وادي الريان في الأغوار الشمالية جمعة شاتي البالغ من العمر 50 عاماً عمل منذ 25 عاماً عند أكثر من مزراع.

ويبين شاتي أن رغم معرفته بحقوقه إلا أنه لا يراها مطبقة، رغم مطالبته وزملاءه بإقرار حقوقهم وشمولهم بقانون العمل وتطبيقه على أرض الواقع منذ زمن بعيد، مشيراً إلى أن نقابة عمال الزراعة مهمشة.

وفيما يخص عدد ساعات العمل يوضح أنها غير محددة والزيادة لا يحاسب عليها، إضافة إلى أن إجازته فقط يوم الجمعة.

ويأمل أن يتغير حال العمال في المستقبل بعد أن يطبق النظام بشمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي.

رئيس نقابة عمال الزراعة مثقال الزيناتي يقول إن النظام يعتبر خطوة للأمام على الرغم من بعض النقص الذي يتضمنه كعدم شمول أصحاب العمل وعمالهم في حال استخدامهم 3 عمال وأقل، مشيراً إلى أن القانون عملياً غير مطبق وفرق تفتيش وزارة العمل غير كافية وغير قادرة على تطبيقه.

ويبين أن عمال الزراعة يعانون من الاجور المتدنية وعدم حصولهم على الإجازات، إضافة لوسائط النقل البدائية وغير القانونية، مؤكداً أهمية تضامن العمال لإعادة دورهم التاريخي من أجل الدفاع عن حقوقهم.

ويؤكد أن وجود النقابة عملية أساسية في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم، مشيراً إلى وجود دعوى في المحكمة بين النقابة ووزارة العمل على إثر رفض الوزارة ترخيص النقابة مرتين.

خبير قضايا العمل والعمال ورئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، يقول إن سبب التأخر في صدور النظام أن هناك قناعة عند بعض أصحاب القرار أنه حماية للقطاع الزراعي وتمكنه من القيام بأعبائه، مبيناً أن حقوق العمال لا تشكل عبئا لأنها حقوق أولى من أي شي آخر وهي التزامات تنظيمية.

ويشير إلى أن المركز وضع نموذجا استرشاديا لخدمة الحكومة والقطاعات المشاركة في صياغة النظام الحالي، ويشمل القواعد المتعارف عليها ضمن معايير العمل الدولية، مشيراً لاستجابة الحكومة وشركائها لكثير من التوصيات المذكورة.

ويضيف أن تجاوب الحكومة وشركاءها كان إيجابيا وحقق فائدة لمصلحة القطاع، وفي كثير من الامور تم الأخذ بها باستثناء بعض الامور كعدم شمول أصحاب العمل و عمالهم في حال استخدامهم 3 عمال فأقل بأحكام ساعات العمل والعطل و بالضمان، وهذا ما يساعد أصحاب العمل للتهرب من المسؤوليات، ويفترض أن نلغي هذا الاستثناء وأن تفعل وزارة العمل أدواتها.

ويبين أن النظام منذ صدوره لم يفعل تطبيقه بإصدار مجموعة من التعليمات والقرارات ويفترض أن يتم تكريس جهود خاصة للتفتيش لمواقع العمل الزراعية وإفراد إجراءات خاصة لتلقي الشكاوى والرقابة والتأكد من التزام أصحاب العمل بالنظام.

ويشير إلى مشكلة عدم صدور تعليمات خاصة بكيفية شمول العاملين بالقطاع الزراعي في الضمان الاجتماعي كون وجود عمال يعملون أقل من 16 يوما متواصلة، والضمان الاجتماعي يشترط أن يكون العامل قد عمل 16 يوما متواصلة.

الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود يقول إن النظام نافذ وسار منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص التعليمات والقرارات فإن الزيود يؤكد على إعداد مسودات لها ونشرت على موقع الوزارة الإلكتروني وانتهت مدة استقبال التعليقات والملاحظات حولها والعمل جار للسير بها في قنواتها الدستورية.

ويشير إلى سبب عدم شمول 3 عمال فأقل إلى ان المشرع ترك تحديدها بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل ولكن يحكمها القانون كونه لم يرد بها نص نظام عمال الزراعة.

ويبين فيما يتعلق بآلية شمول العامل بالضمان بأنهم مشمولون بمجرد وجود الشروط التالية توفر عقد عمل يربطهم مع صاحب العمل بحسب نظام الشمول بالمنافع التأمينية في الضمان الاجتماعي والأجر والتبعية لصاحب العمل.