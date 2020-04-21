مزارعون يؤكدون انسياب مياه عادمة بوادي كريمة.. و”المياه” تؤكد أنها “معالجة”

علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – في الوقت الذي يبدي فيه العديد من المزارعين في منطقة وادي الكريمة في لواء الغور الشمالي استياء جراء استمرار انسياب مياه “عادمة”، من محطة تنقية كفرنجة في مجرى وادي الكريمة الذي تتواجد فيه عيون مياه تروي مزروعاتهم، يؤكد الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة، ان هذه المياه هي مياه معالجة تم فحصها من قبل الجهات المعنية.

وقال سلامة ، إن المزارعين يزعمون بأن المياه عادمة للضغط على وزارة المياه لاجبارها على اسالة المياه من سد كفرنجة، نافيا وبشدة ان تكون تلك المياه ملوثة أو عادمة.

وقال مزارعون في الغور الشمالي، إن وادي الكريمة ما يزال يشهد تدفقا كبير للمياه العادمة “غير معالجة” في مجراه، في الوقت الذي تنتشر فيه عيون مياه وآبار اعتمد عليها المزارعون في ري مزارعهم، إلى جانب ما يسال من سد كفرنجة من مياه لصالح المزارعين، ما ينذر بتعرض تلك المصادر المائية للتلوث والتأثير على مزروعاتهم.

وأشاروا إلى أن هذا التهديد قد يلحق بهم خسائر اخرى، تضاف إلى الخسائر المتراكمة عليهم جراء الظروف الحالية، التي تعاني منها المملكة وهي الإجراءات المشددة بحق المزارعين لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المزارع خالد الرياحنة، إن مشكلة إسالة المياه غير المعالجة من محطة تنقية كفرنجة ليست جديدة، وانما هي مشكلة تتكرر من وقت إلى آخر دون إيجاد حلول ناجعة من قبل الجهات المعنية، التي وعدت باستحداث خط لتلك المياه لغاية عدم الإضرار بالمزروعات والبيئة المجاورة.

وطالب المزارع توفيق القويسم، بضرورة العمل على ايجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التي يعانون منها منذ سنوات، لافتا إلى انتشار العديد من الزراعات بالقرب من مجرى الوادي وخصوصا المزروعات الصيفية.

وأشار الى ان تلك المياه تعيق عمل المزارعين في المنطقة، وخصوصا في حال العبور من مزرعة الى أخرى، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض، مما أثر ذلك على العمالة التي تقيم في المزارع وتعمل على حراستها والعمل بها.

ومن جانبه قال رئيس مجلس محلي الكريمة عقاب العوادين، إن البلدية تابعت شكوى المزارعين في المنطقة، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ وزارة البيئة بذلك منذ فترة زمنية، والتي قامت من خلال كوادرها العاملة، بالكشف على مجرى وادي الكريمة.

وأكد العوادين، أن تقرير لجنة الكشف البيئية الذي وصل بلدية شرحبيل بن حسنة، أوصى بأهمية تسريع مخاطبة وزارة المياه والري لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تكرار إسالة المياه “غير المعالجة” في مجرى الوادي، والتي عزاها التقرير” بعد الرجوع إلى مدير محطة كفرنجة، إلى عدم القدرة الاستيعابية للمحطة أحياناً والتي يضطر معها إلى تفريغ كميات من مياه “.

وبحسب العوادين فان هناك اتفاقية تتضمن توريد وبناء تركيب وتشغيل وصيانة الأعمال الخاصة بالمحطة؛ لتصبح قادرة على معالجة تسعة آلاف متر مكعب يوميا من المياه، وتنفيذ وحدات المعالجة الجديدة مع استمرار العمل بالوحدات القائمة وتحويل التدفقات الى الوحدات الجديدة في حال الانتهاء من العمل بها.

وأكد العوادين، انه كان من المفترض إجراء توسعة للمحطة، ولكن الظروف الاستثنائية التي تعاني منها المملكة، حالت من قدرة الشركه على إجراء التوسعة الضرورية.

في ذات الوقت أكد مصدر من مديرية المياه في لواء الغور الشمالي، ان السعة الحالية للمحطة 1800متر مكعب، مشيرا الى انه سيتم توسعتها الى 9 آلاف متر مكعب، وهو ما من شأنه ان يحسن نوعية المياه المعالجة بحيث تكون مطابقة للمواصفات وخدمة مناطق جديدة بالصرف الصحي، مثل مناطق عين جنة وعجلون وعنجرة وكفرنجة، مما يقلل مخاطر التلوث لمصادر المياه في المحافظة.