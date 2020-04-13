مزارعون يشكون انسياب مياه عادمة في وادي الكريمة من محطة كفرنجة

الأغوار الشمالية – شكا مزارعون في منطقة وادي الكريمة في الأغوار الشمالية من انسياب المياه العادمة المسالة من محطة تنقية كفرنجة في مجرى وادي الكريمة ما يهدد مزروعاتهم.

وقال المزارعون لـ(بترا)، إنه على مدى الأسبوع الماضي شهد وادي الكريمة تدفقا لمياه عادمة غير معالجة في مجراه، في الوقت الذي تنتشر فيه عيون المياه والآبار التي يعتمد عليها المزارعون في ري مزارعهم إلى جانب ما يسال من سد كفرنجة من مياه لصالح المزارعين، ما ينذر بتعرض تلك المصادر المائية للتلوث والتأثير على مزروعاتهم.

وقال المزارع أحمد عنانبة، إن مشكلة إسالة المياه غير المعالجة من محطة تنقية كفرنجة تتكرر من حين إلى آخر دون إيجاد حلول من الجهات المعنية، التي وعدت باستحداث خط لتلك المياه لغاية عدم الإضرار بالمزروعات والبيئة.

وطالب المزارع عبد الله ديات، بضرورة ايجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التي يعانون منها منذ سنوات، لافتا إلى انتشار العديد من الزراعات بالقرب من مجرى الوادي وأهمها بساتين الاسكدنيا .

واكد رئيس مجلس محلي الكريمة، عقاب العوادين، أن البلدية تابعت شكوى المزارعين في المنطقة، لافتاً إلى أنه جرى إبلاغ وزارة البيئة التي قامت، من خلال كوادرها أمس، بالكشف على مجرى وادي الكريمة .

وبين العوادين، أن تقرير لجنة الكشف البيئية الذي وصل بلدية شرحبيل بن حسنة، أكد أهمية تسريع مخاطبة وزارة المياه والري لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تكرار إسالة المياه غير المعالجة في مجرى الوادي، والتي عزاها التقرير بعد الرجوع إلى مدير محطة كفرنجة، إلى عدم القدرة الاستيعابية للمحطة أحياناً والتي يضطر معها إلى تفريغ كميات من مياه المحطة والتي تحمل معها مياها غير معالجة في مجرى الوادي .

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني لـ(بترا)، إن وزارة المياه والري والشركة ولأجل حماية سد كفرنجة قامتا بتنفيذ مشروع خط ناقل قطر 900 ملم بطول 7 كم، وبكلفة 3.5 مليون دينار، بهدف استيعاب أكبر كمية ممكنة من المياه وخاصة أثناء الهطول المطري وضمان انسياب المياه المعالجة للمزارعين ومراعي راجب ما بعد سد كفرنجة، إلى جانب الحفاظ على نوعية مياه السد.

وأضاف المومني إن إجراءات الشركة تأتي تأكيداً للالتزام بعدم خروج أي كمية مياه من محطة تنقية كفرنجة إلا بعد التأكد من معالجتها حسب المواصفات المطلوبة، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء الخط وبانتظار شبكه داخل المحطة والذي من المرجح اتمامه خلال شهر نيسان الجاري.