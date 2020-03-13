مزارعو وادي الأردن: العاصفة لم تبق ولم تذر

حابس العدوان

وادي الاردن – الحقت الرياح العاتية التي هبت على مناطق وادي الاردن أضرارا كبيرة في المحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية قدرت بالملايين، واغرقت معظم مناطق الوادي بظلام دامس، في حين شردت عشرات العائلات من السوريين والباكستانيين المقيمين في الخيام.

وأكد مزارعون أن الأضرار طالت الزراعات المكشوفة والمحمية التي وصلت نسبة الاضرار فيها الى 90%، مشيرين إلى أن الرياح (لم تبق ولا تذر) اذ اضرت بالثمار والأشتال وأدت إلى تمزيق اغطية البيوت البلاستيكية ما تسبب لهم بخسائر فادحة.

واكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، إلى أن الرياح القوية تسببت بخسائر تقدر بالملايين اذ ان الاضرار طالت جميع مناطق الوادي من الشمال الى الجنوب، قائلا” انه يجب الاعلان عن وادي الاردن منطقة منكوبة نظرا للأرقام الكبيرة في حجم الاضرار بالبيوت البلاستيكية والاغطية “.

واضاف ان أن الضرر تعدى الى الزراعات التي تدمرت سواء المكشوفة او المحمية وحتى الاشجار كالحمضيات، محذرا من انعكاسات هذه الاضرار على حجم الانتاج الخضري خلال الفترة المقبلة واللتي ستشهد نقصا حادا في الكميات نتيجة تلف المحاصيل.

وبين ان اتحاد المزارعين سيشكل لجنة لحصر الاضرار على مستوى الوادي ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعويض المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها لمساعدتهم على الاستمرار في العمل.

الى ذلك اخلت الاجهزة المعنية عدد من العائلات في مناطق داميا والكرامة الى المدارس بعد تعرض خيامهم التي يسكنون بها لاضرار بالغة نتيجة الرياح القوية .

وقال رئيس بلدية معدي فندي الياصجين انه بعد ورود إتصال مع غرفة عمليات البلدية عن تعرض عدد من العائلات للخطر نتيجة تمزق خيامهم وسقوطها قامت كوادر البلدية بالتنسيق مع متصرف لواء دير علا ومدير تربية دير علا بنقلهم مباشرة الى المدرسة المذكورة حفاظا على سلامتهم وسلامة أطفالهم حيث يبلغ تعدادهم حوالي 25 شخصا وتم تامينهم لحين عودة الامور الى طبيعتها.

وأدت الرياح الشديدة التي هبت على المنطقة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الوادي نتيجة سقوط عشرات الاعمدة واحتراق المحولات ما اغرقها بظلام دامس طيلة الليل وحتى ساعة اعداد هذ التقرير.

ويوضح مدير كهرباء الشونة الجنوبية غازي شنيكات ان الرياح العاتية تسببت بسقوط عدد من الاعمدة الكهربائية اضافة الى اقتلاع الأشجار وتطاير الألواح المعدنية ووقوعها على أسلاك الشبكات الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة، لافتا الى ان كوادر شركة الكهرباء تواصل جهودها منذ الامس لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

من جانبه قال مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة ان الرياح القوية ادت الى اقتلاع عدد كبير من الاشجار الحرجية والحقت اضرارا بالبيوت البلاستيكية والمزروعات في مناطق الوادي، مضيفا ان المديرية بدأت منذ الصباح الباكر بجولات على المزارع لتقدير حجم الضرر الذي لحق بها.

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